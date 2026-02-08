AEW Collision: Eddie Kingston, Ortiz, Dezmond Xavier y Zachary Wentz vencen en lucha de parqueadero

Esta noche, en la sexta lucha de AEW Collision, se llevó a cabo una espectacular lucha de parqueadero en donde Eddie Kingston, Ortiz, Dezmond Xavier y Zachary Wentz de The Rascalz, lograron vencer a Big Bill, Bryan Keith, James Drake y Zack Gibson de The Grizzled Young Veterans.

► Momentos clave

De cara a su lucha para ver si ganan una oportunidad titular, The Rascalz hicieron equipo con Eddie Kingston y Ortiz para hacerle frente a los Grizzled Young Veterans, Big Bill y El Cazarecompensas, Bryan Keith, en un combate que tuvo una particularidad: fue en un parqueadero, como la famosa y recordada lucha entre Eddie Guerrero y John Cena de hace más de dos décadas…

La lucha empezó con Eddie Kingston atacando a James Drake y tirándolo duro contra unas limusinas que había en el parqueadero… Luego, rápidamente, empezó a salir sangre en medio de usos de elementos como canecas de basura… The Rascalz se lanzaron con moonsault primero y luego, sobre Big Bill, quien tomó a Zachary Wentz en el aire, lo cargó y lo castigó tres veces contra el carro, la última contra el capó de la limusina…

Big Bill atacó al otro de los Rascalz duro contra la limusina con un chokeslam para romper el vidrio… Eddie Kingston y Ortiz se unieron para hacerle tremendo súplex a Big Bill sobre el techo de la limusina, que casi lo rompe… Luego, se enfrascaron en guerra contra los Grizzled Young Veterans, quienes tomaron una bufanda y ahorcaron a Kingston hasta que Ortiz lo salvó…

Con un bloque de hormigón, Isla Dawn le dio en la cabeza a Ortiz tras llegar de la nada, y luego, intentó darle con una llave inglesa en la cabeza, pero fue sorprendido por XXX, quien voló desde un techo para caer sobre los Veterans… Myron Reedle quitó a Isla Dawn la llave inglesa y metió a la mujer en la parte de atrás de una lujosa camioneta… El final llegó a los pocos segundos, con Eddie Kingston dándole un tremendo DDT a Zack Gibson sobre una limusina, para hacerle la cuenta de tres allí y ganar…

► ¿Y ahora qué?

Pues, fue una lucha muy interesante, pero habrá que ver qué ocurre, si continúa una rivalidad con más luchas de este calibre o qué decide Tony Khan.