AEW Collision: Darby Allin derrotó a Wheeler Yuta

En una lucha llena de interferencias, Darby Allin demostró una vez más su inquebrantable espíritu, superando las artimañas de sus rivales hasta lograr vencer a Wheeler Yuta.

► Momentos clave

Desde el inicio, el ambiente fue hostil hacia Yuta, con el público coreando en su contra. Darby capitalizó esa energía, atacando con ferocidad y aplicando un candado a la cabeza que marcó el tono del encuentro. Sin embargo, la lucha pronto se salió de control, transformándose en una batalla de facciones.

Marina Shafir apareció para hacerle una zancadilla a Darby, lo que le valió la expulsión inmediata por parte del réferi. Pero la ayuda externa para Yuta no terminó allí, ya que Daniel García aprovechó la distracción para atacar a Allin con un lazo al cuello cuando el réferi no miraba.

A pesar del doble juego sucio y de recibir una lluvia de codazos, la resistencia de Darby Allin se dejó ver. No solo sobrevivió al castigo, sino que contraatacó con su icónica determinación. Conectó dos Coffin Drop consecutivos que dejaron a Yuta completamente vulnerable.

El final no llegó con toque de espaldas. Darby Allin decidió aplicarle a Yuta el Scorpion Death Lock. Ante el dolor insoportable, Yuta no tuvo más opción que rendirse, dando la victoria a un Darby Allin que, una vez más, probó que su voluntad es a toda prueba.