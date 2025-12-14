AEW Collision: Claudio Castagnoli y Konosuke Takeshita empataron

por
AEW Collision 13 diciembre 2025 003

Esta tarde, en el especial de AEW Collision en horario matutino, vimos cómo Claudio Castagnoli y Konosuke Takeshita, líderes de la Liga Azul, que llegaron con seis puntos cada uno, dieron un gran combate que terminó empatado porque se llegó al límite de tiempo y ambos se llevaron tan solo un punto para seguir peleando en la cima.

Castagnoli reaccionó con un antebrazo a la cara. Takeshita bloqueó el Neutralizer, y luego, hubo un intercambio de antebrazos y lazos al cuello hasta que ambos cayeron a la lona. Castagnoli recibió una botaza a la cara y varias patadas, pero pudo revertir el Raging Fire en un Gotch Neutralizer.

► Momento clave

Takeshita se quitó el toque de espaldas y la campana sonó por el límite de tiempo. De manera sorprendente, la lucha terminó porque se acabó el límite de tiempo, y cada uno se lleva 1 punto.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, ambos siguieron dándose con todo, hasta que fueron separados por parte de los oficiales de AEW, The Death Riders y The Don Callis Family.

AEW Collision 13 diciembre 2025 003
AEW Collision 13 diciembre 2025 003
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

Archivo de artículos