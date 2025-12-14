AEW Collision: Claudio Castagnoli y Konosuke Takeshita empataron

Esta tarde, en el especial de AEW Collision en horario matutino, vimos cómo Claudio Castagnoli y Konosuke Takeshita, líderes de la Liga Azul, que llegaron con seis puntos cada uno, dieron un gran combate que terminó empatado porque se llegó al límite de tiempo y ambos se llevaron tan solo un punto para seguir peleando en la cima.

Castagnoli reaccionó con un antebrazo a la cara. Takeshita bloqueó el Neutralizer, y luego, hubo un intercambio de antebrazos y lazos al cuello hasta que ambos cayeron a la lona. Castagnoli recibió una botaza a la cara y varias patadas, pero pudo revertir el Raging Fire en un Gotch Neutralizer.

► Momento clave

Takeshita se quitó el toque de espaldas y la campana sonó por el límite de tiempo. De manera sorprendente, la lucha terminó porque se acabó el límite de tiempo, y cada uno se lleva 1 punto.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, ambos siguieron dándose con todo, hasta que fueron separados por parte de los oficiales de AEW, The Death Riders y The Don Callis Family.