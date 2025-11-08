AEW COLLISION 8 de noviembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este sábado 8 de noviembre, AEW Collision se emitirá desde The Bayou Music Center en Houston, Texas, Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita vencieron a Anthony Bowens y Max Caster (*** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL CMLL: Mercedes Moné (c) retuvo ante Olympia (****) Marina Shafir y Megan Bayne vencieron a Miranda Alize y Nixon Newell (***) Komander, Mark Briscoe y Roderick Strong vencieron a Dralístico, Sammy Guevara y The Beast Mortos (*** 1/2) Ace Austin, Austin Gunn y Juice Robinson vencieron a Johnny TV, Mansoor y Mason Madden (***) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO ROH: Bandido (c) retuvo ante Máscara Dorada (*****)

► Momentos clave

Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita enfrentaron a Max Caster y Anthony Bowens. Desde los primeros instantes, la tensión era evidente: Caster y Bowens tuvieron desacuerdos en el ring, mientras Okada y Takeshita, aunque aliados, mostraban signos de fricción. En un tramo clave, Caster logró el relevo, pero su compañero Bowens se enojó por el intento de robarse el protagonismo. Eso abrió la puerta para que Takeshita entrara al combate y mediante un Blue Thunder Bomb redujera a Caster. Posteriormente, Okada conectó su característico Rainmaker a Bowens y, aunque parecía que él remataría, Takeshita se adelantó y aplicó el Raging Fire a Caster para la cuenta final.

► Cartelera AEW Collision 8 de noviembre 2025

POR VENTAJA EN BLOOD AND GUTS FEMENIL: Harley Cameron vs. Thekla

POR VENTAJA EN BLOOD AND GUTS FEMENIL: Jamie Hayter vs. Skye Blue

POR VENTAJA EN BLOOD AND GUTS VARONIL: Jon Moxley vs. Roderick Strong

► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?

Fecha: sábado 8 de noviembre de 2025.

Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: The Bayou Music Center, Houston, Texas.

Hora local y plataforma — referencia: 19:00 H. Centro (CDMX)

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México) Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 TBS (TV) y HBO Max (streaming) Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 TBS y HBO Max Canadá — Toronto / Montreal 21:00 TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV) Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV) Panamá 20:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV) Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 21:00 ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado Andina — Colombia, Perú, Ecuador 20:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV) Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) Chile (Santiago) 22:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales Europa Occidental — Reino Unido (Londres) 02:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio) Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania 03:00 (día siguiente) DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país Asia — Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales; consultar oferta local Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland) 11:00 / 13:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país) Resto de África y Oriente Medio Varía según zona horaria AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales