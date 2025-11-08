AEW COLLISION 8 de noviembre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Harley Cameron vs. Thekla

por
Cobertura y resultados AEW Collision 8 de noviembre 2025 | Harley Cameron vs. Thekla

AEW COLLISION 8 DE NOVIEMBRE 2025 .— La lucha Blood and Guts femenil enfrentará a Kris Statlander, ‘Timeless’ Toni Storm, Mina Shirakawa, Jamie Hayter, Willow Nightingale y Harley Cameron contra Mercedes Moné, Megan Bayne, Marina Shafir y el Triangle of Madness (Julia Hart, Skye Blue y Thekla). A fin de obtener una ventaja para su equipo, el miércoles, en Dynamite, Bayne derrotó a Shirakawa, y este sábado veremos los duelos restantes: Harley Cameron vs. Thekla es uno de ellos. El otro, Jamie Hayter vs. Skye Blue. La acción de AEW Collision se emite desde The Bayou Music Center en Houston, Texas.

Para el Blood and Guts varonil, Darby Allin, Roderick Strong y The Conglomeration (Mark Briscoe, Orange Cassidy y Kyle O’Reilly) enfrentarán a los Death Riders (Jon Moxley, Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta, Daniel Garcia y Pac). En las luchas para buscar una ventaja, el miércoles en Dynamite, Claudio Castagnoli venció a Orange Cassidy, mientras que Darby Allin superó a Daniel García. La lucha restante es la de Jon Moxley vs. Roderick Strong.

AEW Collision 8 de noviembre 2025
La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro

Donde ver AEW Collision 8 de noviembre 2025 | Harley Cameron vs. Thekla
AEW Collision 8 de noviembre 2025.

 

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

Archivo de artículos