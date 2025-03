AEW COLLISION 8 de marzo 2025 | Resultados en vivo | Dralístico vs. Hologram 5.- Dralístico vs. Hologram

Si mi memoria no me falla aquí tenemos al ex Sin Cara de WWE, al menos el primero... ¿O segundo? En fin, ambos inician con varias espectaculares fintas aéreas, nada de extrañar de dos oriundos de México. A las cuerdas Dralístico y tacleada de él a Hologram. Hologram se levanta, esquiva a Dralístico, el cual se sale del ring, lo patea, corre a las cuerdas y Tope Suicida. Cuando vuelve al cuadrilátero, Dralístico lo sorprende con Springboard Frankensteiner. Ambos a las afueras del ring, lo cual aprovecha el de la facción ingobernable para estrellar en la barrera de protección dos veces. Luego, de cara contra la mesa de narradores. Regresan ambos al ring, Springboard Swatom Bomb de Dralístico. Hologram está sentado en el esquinero, Dralístico corre a las cuerdas, regresa y Superkick. Hologram está con la cabeza en el filo del ring, Dralístico corre y casualmente le da con la rodilla en la cara, lo agarra y lo estrella de cara contra el poste del esquinero, una vez más, amablemente, Dralístico mete en el ring a Hologram, para agarrarlo de la máscara, ¿Se la quiere rasgar? ¡Qué atrevido! Pero es peor cuando Dralístico le da un raquetazo al pecho a Hologram que lo derriba. La afición le grita: '¡Otra!' A lo que levanta a Hologram y le da unos piquetes a los ojos, ambos salen del ring pero Hologram lo sorprende con Standing Spanish Fly. Ambos se suben al filo del ring y empiezan a darse machetazos al pecho sin piedad, pero es Dralístico el que le da un rodillazo en la cara a Hologram, el cual le responde con Súper patada, eso sí, no parpadeen, vuela vuela no hace falta equipaje, porque Dralístico logra en esa posición una Frankensteiner. Los dos parados a las afueras del ring empiezan con codazos a la cara, meten machetazos luego codazos y se muelen la cara hasta que la referee dice: '¡Nueve!' Ambos saltan para regresar al encordado, la afición grita: '¡A-E-W!' Hologram logra asestar un Powerbomb, cubre pero la cuenta no llega a 3. Hologram se sube al esquinero, se manda pero Dralístico lo esquiva, rebota en las cuerdas y Springboard Mexican Destroyer, cubre, pero como pone los pies en las cuerdas, la referee no quiere hacer la cuenta. Pero sí la hace cuando Hologram le propina su remate final, y sí llega a 3.