Este sábado 7 de febrero, AEW Collision se emitirá grabado desde la Pearl Concert Theater at the Palms Casino Resort, en Las Vegas, Nevada. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

►La semana pasada en AEW Collision

  1. Darby Allin venció a Clark Connors (*** 1/2)
  2. The Rascalz (Dezmond Xavier y Zachary Wentz) vencieron a CRU (Action Andretti y Lio Rush) (****)
  3. Toni Storm y Orange Cassidy vencieron a  Lady Bird Monroe y Gino Medina (*)
  4. CAMPEONATO TNT: Tommaso Ciampa venció a Mark Briscoe (****)
  5. CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada retuvo ante Adam Priest (***)
  6. CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS AEW: Babes of Wrath (Willow Nightingale y Harley Cameron) retuvieron ante Sisters of Sin (Julia Hart y Skye Blue) (** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Collision 7 de febrero 2026

  • Gates of Agony (Toa Liona y Bishop Kaun) vs. The Young Bucks (Matt y Nick Jackson).
  • CAMPEONATO TNT: Tommaso Ciampa vs. Roderick Strong vs. Claudio Castagnoli.
  • PARKING LOT FIGHT: Eddie Kingston, Ortiz y The Rascalz (Dezmond Xavier y Zachary Wentz) vs. Grizzled Young Veterans (James Drake y Zack Gibson), Big Bill y Bryan Keith.
  • Death Riders (Wheeler Yuta y Marina Shafir) vs. SkyFlight (Dante Martin y Zayda Steel).
  • Kevin Knight vs. Scorpio Sky.
  • Kris Statlander anuncia la estipulación para su revancha contra Thekla por el Campeonato Mundial Femenil AEW.

► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?

Fecha: sábado 7 de febrero de 2026
Horario anunciado en EE. UU.: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT
Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Pearl Concert Theater at the Palms Casino Resort Las Vegas, Nevada.

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Fox Sports México
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TNT / Max
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TNT / Max
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TNT / Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TNT / Max
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus (TrillerTV)
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 AEW Plus (TrillerTV)
Panamá 20:00 AEW Plus (TrillerTV)
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 21:00 AEW Plus (TrillerTV)
Colombia, Perú, Ecuador 20:00 AEW Plus (TrillerTV)
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 AEW Plus (TrillerTV)
Chile — Santiago 22:00 AEW Plus (TrillerTV)
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 AEW Plus (TrillerTV)
Reino Unido — Londres 01:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV) / ITV (emisión diferida)
Europa continental — España, Francia, Alemania, Italia 02:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV) / DAZN (según país)
Japón — Tokio 10:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV)
Australia — Sídney 12:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV)
Nueva Zelanda — Auckland 14:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV)
LA LUCHA SIGUE...
