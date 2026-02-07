Este sábado 7 de febrero, AEW Collision se emitirá grabado desde la Pearl Concert Theater at the Palms Casino Resort, en Las Vegas, Nevada. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

►La semana pasada en AEW Collision

Darby Allin venció a Clark Connors (*** 1/2) The Rascalz (Dezmond Xavier y Zachary Wentz) vencieron a CRU (Action Andretti y Lio Rush) (****) Toni Storm y Orange Cassidy vencieron a Lady Bird Monroe y Gino Medina (*) CAMPEONATO TNT: Tommaso Ciampa venció a Mark Briscoe (****) CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada retuvo ante Adam Priest (***) CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS AEW: Babes of Wrath (Willow Nightingale y Harley Cameron) retuvieron ante Sisters of Sin (Julia Hart y Skye Blue) (** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Collision 7 de febrero 2026

Gates of Agony (Toa Liona y Bishop Kaun) vs. The Young Bucks (Matt y Nick Jackson).

Tommaso Ciampa vs. Roderick Strong vs. Claudio Castagnoli. PARKING LOT FIGHT: Eddie Kingston, Ortiz y The Rascalz (Dezmond Xavier y Zachary Wentz) vs. Grizzled Young Veterans (James Drake y Zack Gibson), Big Bill y Bryan Keith.

Eddie Kingston, Ortiz y The Rascalz (Dezmond Xavier y Zachary Wentz) vs. Grizzled Young Veterans (James Drake y Zack Gibson), Big Bill y Bryan Keith. Death Riders (Wheeler Yuta y Marina Shafir) vs. SkyFlight (Dante Martin y Zayda Steel).

Kevin Knight vs. Scorpio Sky.

Kris Statlander anuncia la estipulación para su revancha contra Thekla por el Campeonato Mundial Femenil AEW.

► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?

Fecha: sábado 7 de febrero de 2026

Horario anunciado en EE. UU.: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT

Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)

Sede: Pearl Concert Theater at the Palms Casino Resort Las Vegas, Nevada.

Región / Ciudad Hora local Plataforma México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Fox Sports México Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TNT / Max Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TNT / Max Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TNT / Max Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TNT / Max Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus (TrillerTV) Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 AEW Plus (TrillerTV) Panamá 20:00 AEW Plus (TrillerTV) Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 21:00 AEW Plus (TrillerTV) Colombia, Perú, Ecuador 20:00 AEW Plus (TrillerTV) Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 AEW Plus (TrillerTV) Chile — Santiago 22:00 AEW Plus (TrillerTV) Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 AEW Plus (TrillerTV) Reino Unido — Londres 01:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV) / ITV (emisión diferida) Europa continental — España, Francia, Alemania, Italia 02:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV) / DAZN (según país) Japón — Tokio 10:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV) Australia — Sídney 12:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV) Nueva Zelanda — Auckland 14:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV)