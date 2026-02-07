Este sábado 7 de febrero, AEW Collision se emitirá grabado desde la Pearl Concert Theater at the Palms Casino Resort, en Las Vegas, Nevada. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
►La semana pasada en AEW Collision
- Darby Allin venció a Clark Connors (*** 1/2)
- The Rascalz (Dezmond Xavier y Zachary Wentz) vencieron a CRU (Action Andretti y Lio Rush) (****)
- Toni Storm y Orange Cassidy vencieron a Lady Bird Monroe y Gino Medina (*)
- CAMPEONATO TNT: Tommaso Ciampa venció a Mark Briscoe (****)
- CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada retuvo ante Adam Priest (***)
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS AEW: Babes of Wrath (Willow Nightingale y Harley Cameron) retuvieron ante Sisters of Sin (Julia Hart y Skye Blue) (** 1/2)
► Momentos clave
- Clark Connors atacó a Darby Allin desde la entrada, dominándolo gran parte del combate. Sin embargo, Allin lo esquivó y aplicó su llave de sumisión Scorpion Death Lock, forzando la rendición.
- Después de varios intercambios rápidos, The Rascalz tomaron el control sobre CRU ganando con un doble movimiento final que permitió a Wentz cubrir a Andretti para llevarse la victoria.
- Orange Cassidy y Toni Storm tomaron el control con combinaciones ofensivas, y un Orange Punch seguido de un hip attack de Storm le dieron la victoria sobre Lady Bird Monroe y Gino Medina.
- Tommaso Ciampa escapó de un intento de Jay Driller de Briscoe y conectó rodillazo en carrera expuesto que le valió la cuenta de tres y lo coronó nuevo Campeón TNT.
► Cartelera AEW Collision 7 de febrero 2026
- Gates of Agony (Toa Liona y Bishop Kaun) vs. The Young Bucks (Matt y Nick Jackson).
- CAMPEONATO TNT: Tommaso Ciampa vs. Roderick Strong vs. Claudio Castagnoli.
- PARKING LOT FIGHT: Eddie Kingston, Ortiz y The Rascalz (Dezmond Xavier y Zachary Wentz) vs. Grizzled Young Veterans (James Drake y Zack Gibson), Big Bill y Bryan Keith.
- Death Riders (Wheeler Yuta y Marina Shafir) vs. SkyFlight (Dante Martin y Zayda Steel).
- Kevin Knight vs. Scorpio Sky.
- Kris Statlander anuncia la estipulación para su revancha contra Thekla por el Campeonato Mundial Femenil AEW.
► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?
Fecha: sábado 7 de febrero de 2026
Horario anunciado en EE. UU.: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT
Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Pearl Concert Theater at the Palms Casino Resort Las Vegas, Nevada.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Fox Sports México
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TNT / Max
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TNT / Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TNT / Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TNT / Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN / AEW Plus (TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|20:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Chile — Santiago
|22:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Reino Unido — Londres
|01:00 (domingo)
|AEW Plus (TrillerTV) / ITV (emisión diferida)
|Europa continental — España, Francia, Alemania, Italia
|02:00 (domingo)
|AEW Plus (TrillerTV) / DAZN (según país)
|Japón — Tokio
|10:00 (domingo)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Australia — Sídney
|12:00 (domingo)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Nueva Zelanda — Auckland
|14:00 (domingo)
|AEW Plus (TrillerTV)