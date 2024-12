AEW COLLISION 7 DE DICIEMBRE 2024 .— Con seis puntos, Kyle Fletcher se mantiene a la cabeza en la Liga Azul del torneo Continental Classic. Este sábado planea volverse inalcanzable cuando enfrente al actual poseedor del Campeonato Continental AEW, Kazuchika Okada, quien con una victoria y un empate suma cuatro puntos. Fletcher ha tenido una buena racha desde que abrazó totalmente la causa ruda, pues además de no perder ninguna lucha, derrotó a Will Ospreay en Full Gear, así que es de los grandes favoritos para ganar. Sin embargo, Okada es el único que tiene algo que perder en el torneo, pues su título está en juego, así que es el momento de demostrar por qué en NJPW ganó cuatro veces el G1 Climax. La acción de AEW Collision se emite desde el GalaxyCon Columbus, en Columbus, Ohio.

En otra lucha de la Liga Azul, Daniel García, que tiene cuatro puntos, se medirá con Mark Briscoe, que lleva cero. García necesita ganar (y que Okada gane) para irse a la cima de la tabla.

En lucha de la Liga Dorada, veremos a dos suicidas del ring: Komander vs. Darby Allin. Ellos son los que están hasta abajo en la tabla, pues no han podido acumular puntos.

Willow Nightingale y Serena Deeb se enfrentarán en la semifinal del torneo para definir a la representante de AEW en Wrestle Dynasty. La que gane irá a la final en el próximo episodio de Dynamite contra Jamie Hayter.

Además, veremos en acción a Mina Shirakawa contra la experimentada Emi Sakura.

AEW COLLISION 7 de diciembre 2024 | Resultados en vivo | Kyle Fletcher vs. Kazuchika Okada ►1- TORNEO CONTINENTAL CLASSIC; LIGA DORADA: Darby Allin vs. Komander Ambos luchadores comenzaron el combate mostrando respeto con un apretón de manos. Darby Allin tomó la iniciativa al derribar rápidamente a Komander y buscar un conteo, pero solo consiguió una cuenta de uno. Komander respondió lanzando a Darby con una proyección de brazo, pero este contrarrestó con un candado a la cabeza. Komander escapó de la llave y utilizó las cuerdas para atacar a Allin, quien respondió con una variante de cangrejo, que Komander rompió alcanzando las cuerdas. En la ceja del ring, Komander recibió una patada de Darby, pero recuperó el control caminando sobre las cuerdas y derribándolo. Darby intentó un toque de espaldas, pero obtuvo solo dos palmadas. Komander siguió con un moonsault desde las cuerdas hacia el exterior, llevando a Darby de regreso al ring para intentar otro toque de espaldas, que Darby logró resistir. Komander intentó otro ataque aéreo, pero Darby lo esquivó y lo envió contra las escaleras metálicas. Aprovechando la situación, Darby sentó a Komander en una silla en el exterior y corrió hacia las cuerdas para lanzarse, pero Komander se apartó, haciendo que Darby rompiera la silla al impactarla. Komander capitalizó cubriendo a Darby, pero solo consiguió otra cuenta de dos. Luego, se enfocó en castigar la pierna derecha de Allin y lo atacó desde el exterior con una maniobra aérea espectacular. Darby respondió lanzando a Komander contra la barricada, pero Komander regresó al ring y buscó otra cuenta de dos. Ambos intercambiaron golpes en el centro del ring hasta que Darby conectó un Destroyer, aunque Komander resistió. En las cuerdas, Komander sorprendió con un Spanish Fly, pero Darby evitó la derrota levantándose antes de la tercera palmada. Cuando Komander intentó otro ataque desde las cuerdas, Darby lo atrapó, rascó su espalda y lo remató con un Coffin Drop. A pesar del impacto, Komander siguió resistiendo. Komander intentó un último ataque aéreo caminando por las cuerdas, pero Darby esquivó y aprovechó el momento para derribarlo y cubrirlo sorpresivamente, consiguiendo la victoria. El Final Rodada a espaldas de Darby Allin. Valoración 8.2 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una excelente lucha entre dos luchadores.

AEW COLLISION 7 de diciembre 2024 | Resultados en vivo | Kyle Fletcher vs. Kazuchika Okada ►2- LUCHA CLASIFICATORIA PARA LA COPA INTERNACIONAL FEMENIL WRESTLE DYNASTY: Willow Nightingale vs. Serena Deeb La campana sonó y ambas luchadoras iniciaron con una toma de réferi. Serena Deeb atrapó el brazo de Willow Nightingale y le aplicó un torniquete, pero Willow la levantó y Deeb escapó rápidamente. En respuesta, Willow atrapó el brazo de Deeb y aplicó su propio torniquete. Deeb logró soltarse y lanzó a Willow contra las cuerdas, pero Willow la derribó y consiguió dos toques de espaldas consecutivos de dos segundos cada uno. Luego, ejecutó un fisherman’s carry supléx, enviando a Deeb a la lona. Sin embargo, Deeb reaccionó en la esquina y envió a Willow fuera del ring. Deeb aprovechó para provocar a los fanáticos mientras Willow regresaba al cuadrilátero. Al volver, Deeb conectó un golpe en el rostro de Willow y la castigó en la esquina con patadas al abdomen, cubriéndola posteriormente para un conteo de dos. A continuación, Deeb centró su ofensiva en las piernas de Willow, volteándola sobre su estómago y aplicándole un cobra clutch. Willow logró zafarse al lanzar a Deeb de espaldas contra el suelo. Aunque Deeb se incorporó rápidamente, Willow esquivó un lazo al cuello y la aplastó en la esquina. Después, levantó a Deeb y la derribó con un spinebuster, cubriéndola para una cuenta de dos. Deeb contraatacó con antebrazos y un lazo tras impulsarse con las cuerdas, logrando derribar a Willow y preparándose para aplicar el Detox, aunque Willow resistió y la derribó con un powerslam. Intentó el toque de espaldas, pero Deeb salió antes del conteo de tres. Willow buscó una bala de cañón en el esquinero, pero Deeb se apartó y respondió levantando a Willow para ejecutar el Detox. A pesar del impacto, Willow resistió nuevamente, saliendo en el conteo de dos. El público comenzó a corear el nombre de Willow, quien recuperó impulso con una tacleada de hombro que dejó a Deeb tambaleante. Finalmente, Willow levantó a Deeb y la remató con su movimiento final característico, consiguiendo el conteo de tres y asegurando la victoria. El Final Powebromb de Willow Nightingale. Valoración 5.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Excelente lucha femenil, muy interesante.

► Los Death Riders hicieron su entrada entre la multitud, encabezados por Jon Moxley. Con micrófono en mano, Moxley habló sobre Ohio y despreció a quienes sueñan con ser campeones mundiales de AEW.

►Según Mox, nadie en el edificio estaba listo para ganar el título, y dijo que era su responsabilidad asegurarse de que no lo consiguieran. Moxley criticó a Jay White, llamándolo un niño, a Adam Page por ser inmaduro, y recordó con pesar no haber terminado con la carrera Orange Cassidy en Full Gear.

► Orange Cassidy interrumpió a Moxley y admitió que no necesitaba ser campeón, pero no podía soportar que Moxley lo fuera. Cassidy le prometió a Mox no detenerse hasta destronarlo, incluso si eso significaba arriesgar su vida.

► Cassidy lanzó su micrófono a Moxley, sus gafas a Yuta y su camisa a Marina Shaffir. Sin embargo, Marina lo atacó con un maletín y comenzó un brutal asalto. Moxley no perdió tiempo y le atacó los ojos mientras los Death Riders lo dominaban sin piedad.

► Moxley lanzó a Cassidy fuera del ring. Yuta y PAC lo cargaron hacia backstage. El segmento cerró con la imagen de Cassidy siendo llevado como un trofeo.

► FTR apareció en backstage, hablando con pasión sobre su deseo de ser recordados como el mejor equipo del mundo. Luego, dijeron que ya no quieren solo el Campeonato de Parejas AEW, sino luchar en Fight for the Fallen para recaudar fondos para las familias afectadas por el Huracán Helene.

► Sin embargo, su entrevista fue interrumpida abruptamente cuando los Death Riders aparecieron llevando a Orange Cassidy, aparentemente dispuestos a verterle un químico encima.

► FTR no dudó y entró al rescate, armados con una tubería, enfrentando a los Death Riders y forzándolos a retroceder.

AEW COLLISION 7 de diciembre 2024 | Resultados en vivo | Kyle Fletcher vs. Kazuchika Okada ►3- TORNEO CONTINENTAL CLASSIC; LIGA AZUL: Kazuchika Okada vs. Kyle Fletcher La campana sonó y la multitud comenzó a corear el nombre de Okada. Ambos luchadores comenzaron con una toma de réferi, pero Fletcher escapó rápidamente del agarre. Luego, intercambiaron llaves, con Fletcher tomando el control con una llave al brazo que Okada logró revertir. Los dos luchadores se pusieron de pie y comenzaron una prueba de fuerza, donde Fletcher consiguió un derribo, aplicando un candado a la cabeza. El combate se intensificó cuando Okada lanzó una serie de golpes a Fletcher, quien respondió con una patada en la cara. Luego, Okada derribó a Fletcher y lo envió fuera del ring, siguiéndolo rápidamente con un supléx sobre el suelo. Fletcher, sin embargo, salió por el otro lado del ring y, al intentar regresar Okada, le aplicó un DDT. Fletcher golpeó a Okada con un derechazo en la esquina, dejándolo de rodillas. Okada respondió rasguñando los ojos de Fletcher y dándole una palmada en la cara antes de derribarlo. Fletcher aprovechó para aplicar un candado a la cabeza, pero Okada luchó por romperlo mientras Fletcher lo castigaba con rodillazos en el abdomen. Fletcher mantenía la llave en la cabeza de Okada, pero este comenzó a luchar. A pesar de ello, Fletcher lo derribó nuevamente con rodillazos. Okada respondió con un codazo giratorio y, después de un breve intercambio, conectó un codazo giratorio más y cubrió a Fletcher, quien logró salir a tiempo. Okada intentó aplicar el Rainmaker, pero Fletcher lo bloqueó con un cobra clutch, para luego derribarlo con un suplex. Ambos luchadores intercambiaron golpes, con Okada atrapando a Fletcher con un flatliner y una desnucadora, seguido de un scoop slam. Okada subió al esquinero para lanzarse con un codazo volador desde las cuerdas, y luego levantó a Fletcher para dejarlo caer al suelo. Fletcher logró salir del ring, pero Okada lo siguió e intentó aplicar un martinete, aunque Fletcher escapó, le dio una patada y lo mandó al suelo. Ambos luchadores se recuperaron rápidamente. Fletcher aplicó un powerbomb a Okada y lo cubrió, pero Okada logró resistir y salir a tiempo. Fletcher intentó un Rainmaker Lariat a Okada, pero este esquivó y respondió con unas patadas voladoras. Cuando Okada intentó un Rainmaker, el réferi se distrajo brevemente, lo que Fletcher aprovechó para darle un golpe bajo y realizar otra movida para conseguir la victoria. El Final Powerbomb de Kyle Fletcher. Valoración 8.7 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Kyle Fletcher toma la delantera con una sorpresiva victoria ante el Campeón Continental, ya lleva 9 puntos.

AEW COLLISION 7 de diciembre 2024 | Resultados en vivo | Kyle Fletcher vs. Kazuchika Okada ►5- Aaron Solo vs. The Beast Mortos La campana sonó y The Beast Mortos fue rápidamente a atacar con todo su poderío a Solo, pero este se movió y respondió a Mortos, aunque fue derribado. Mortos le dio una bofetada a Solo, quien respondió con una gran patada. Mortos levantó a Solo y lo arrojó al suelo con fuerza. Los fanáticos comenzaron a corear Beast. Mortos cargó contra Solo y conectó con un gran discus lariat, obteniendo la victoria rápida. El Final Lariat de The Beast Mortos. Valoración 4.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Excelente participación del mexicano.

AEW COLLISION 7 de diciembre 2024 | Resultados en vivo | Kyle Fletcher vs. Kazuchika Okada ►5- Mina Shirakawa vs. Emi Sakura La campana sonó y Emi atacó rápidamente a Mina, mordiéndola y tirándola al suelo mientras le jalaba el cabello. Emi luego golpeó a Mina con varios raquetazos al pecho y la envió a las cuerdas. Mina respondió con una patada en la espalda de Emi, y continuó pateándola. Emi respondió con más machetazos, incluyendo uno directo a la cara de Mina. Tras un intercambio, Emi mandó a Mina a las cuerdas y la derribó, pero Mina se recuperó, se burló de Emi mirando a la cámara y, al volverse, envió a Emi al suelo con un gran raquetazo. Emi contraatacó con otro raquetazo, pero Mina respondió con una patada a Emi. Emi intentó morder la pierna de Mina, pero luego le agarró la muñeca y comenzó a morderla. Emi dominó a Mina en la esquina, dándole varios machetazos al pecho antes de derribarla y cubrirla para un conteo de dos. Emi se sentó sobre Mina, forzando al réferi a contar hasta cinco, pero cuando Mina se levantó, le dio un golpe sin mucho efecto. Emi respondió con un raquetazo y una patada en la cara. Mina lanzó a Emi a la esquina, pero Emi respondió. Mina, desde las cuerdas, voló y cayó sobre su rival y luego cubrió a Emi, pero solo obtuvo un conteo de dos. Thunder Rosa fue mostrada en la primera fila. Mina levantó a Emi y la tiró al suelo, pero Emi se levantó rápidamente y derribó a Mina con una desnucadora. Emi luego levantó a Mina y la dejó caer en una quebrada de espaldas, cubriéndola para otro conteo de dos. Mina comenzó a reaccionar, pero Emi la derribó con un raquetazo y un lariat. Mina se recuperó y derribó a Emi con un lariat, seguido de un slingblade. Mina cubrió a Emi, pero solo logró un conteo de dos. Emi intentó usar al réferi como distracción, pero Mina aprovechó la oportunidad, usando al réferi como palanca para derribar a Emi. Mina luego conectó con un segundo slingblade y cubrió a Emi para conseguir la victoria. El Final Slingblade de Mina Shirakawa. Valoración 5.7 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una muy buena lucha femenil, interesantísima.

AEW COLLISION 7 de diciembre 2024 | Resultados en vivo | Kyle Fletcher vs. Kazuchika Okada ►6- TORNEO CONTINENTAL CLASSIC; LIGA AZUL: Daniel García vs. Mark Briscoe La campana sonó y ambos hombres comenzaron a luchar. Mark aplicó un candado a la cabeza sobre García, quien logró escaparse y derribó a Briscoe con una zancadilla. García intentó hacer el conteo, pero Mark se escapó. Ambos hombres se dieron un apretón de manos antes de que Mark enviara a García a la esquina. El réferi comenzó la cuenta de cinco segundos, pero García se liberó. Mark envió a García a las cuerdas, pero él rodó fuera del ring. Mark le dio una patada a Daniel a través de las cuerdas. Briscoe corrió por las cuerdas y saltó por la segunda cuerda, derribando a García. Cuando García fue al esquinero, Briscoe lo empujó fuera del ring. García regresó rápidamente al ring y mandó a Mark al suelo con una rodillazo en la espalda, enviándolo hacia las barricadas de protección. Luego, García se subió al ring para romper la cuenta de diez, pero inmediatamente volvió a salir. Ambos hombres intercambiaron raquetazos al pecho, y Briscoe se sentó en una silla en el exterior mientras García le lanzó puñetazos, mientras los fanáticos contaban. García luego corrió hacia Mark y conectó con una gran patada. Los dos intercambiaron golpes, y García descargó sus puños sobre Mark en la esquina. Briscoe respondió con grandes raquetazos al pecho. Mark se impulsó desde las cuerdas, pero fue derribado por un lariat de García. Ambos hombres se encontraron en esquinas opuestas. García mandó a Mark por encima de las cuerdas, pero él aterrizó sobre la ceja del ring. Mark envió a García al suelo y luego conectó con un gran codazo giratorio. De vuelta en el ring, Briscoe derribó a García con un lariat. Mark cubrió a Daniel, pero este evitó la derrota. García estaba en la esquina, y Briscoe conectó con otro lariat antes de derribar a García con un fisherman’s buster. Mark puso a Daniel en un candado a la cabeza y luego conectó un death valley driver. Ambos hombres estaban ahora en la cuerda superior. Ambos descendieron y García levantó a Briscoe, dejándolo caer con un martinete. García cubrió a Briscoe, pero solo obtuvo un conteo de dos. Ambos hombres estaban nuevamente en las cuerdas. Mark conectó con un redneck kung fu desde la parte superior. Mark siguió con un froggy bow desde la cuerda superior sobre García y lo cubrió, pero García se recuperó y evitó la tercera palmada del réferi. García comenzó a sangrar por la boca. García agarró a Briscoe, quien se sostuvo de las cuerdas. Mark levantó a García y lo atacó con su remate final para conseguir la victoria. El Final Death Valley Driver de Mark Briscoe. Valoración 7.1 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros

