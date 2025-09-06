AEW COLLISION 6 DE SEPTIEMBRE 2025 .— Jon Moxley derrotó a Daniel García en el AEW Dynamite del 27 de agosto. Después de la lucha, Moxley le susurró algo a García que éste no ha querido revelar públicamente. Esa situación rompió el hielo para una revancha, que García aceptó sin dudar —y aunque no hay un título en juego, hay credibilidad, con historia y deseo de revancha. García busca la oportunidad de nivelarse ante uno de los grandes, mientras que Moxley está dispuesto a todo para volver a llevarse la victoria. La acción de AEW Collision se emite desde la 2300 Arena, en Philadelphia, Pennsylvania.

En una lucha de cuatro contra cuatro, la Campeona Mundial AEW, ‘Timeless’ Toni Storm, se unirá a Mina Shirakawa, Kris Statlander y Harley Cameron para enfrentar a Megan Bayne y el Triangle of Madness (Penelope Ford, Skye Blue y Thekla).

Además Mark Briscoe y Konosuke Takeshita se enfrentarán en mano a mano.

AEW Collision 6 de septiembre 2025