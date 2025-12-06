AEW COLLISION 6 de diciembre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Claudio Castagnoli vs. Máscara Dorada

Cobertura y resultados AEW Collision 6 de diciembre 2025 | Claudio Castagnoli vs. Máscara Dorada

AEW COLLISION 6 DE DICIEMBRE 2025 .— Después de vencer a Orange Cassidy y a Jon Moxley, Claudio Castagnoli es el líder de la Liga Azul en el torneo Continental Classic. El suizo, quien recientemente conquistó el Campeonato Mundial de Peso Completo CMLL, está en un gran momento, y este sábado se propone aumentar su puntaje cuando enfrente a Máscara Dorada, quien lleva cero puntos tras su derrota frente a Moxley. Con su estilo vertiginoso, Dorada podría dar la sorpresa, pero no le será nada fácil contrarrestar la fuerza de Castagnoli. La acción de AEW Dynamite se emite desde el Greater Columbus Convention Center en Columbus, Ohio.

También en la Liga Azul se enfrentarán quienes se disputan el segundo puesto en la tabla: Jon Moxley y Konosuke Takeshita. Los dos llevan tres puntos.

En otra lucha de la Liga Azul veremos a Roderick Strong contra Orange Cassidy. Ambos llevan cero puntos. Como ya lo dijimos, Cassidy perdió con Castagnoli, mientras que Strong cayó ante Konosuke Takeshita.

Además, Swerve Strickland estará presente.

AEW Collision 6 de diciembre 2025
La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro

AEW Collision 6 de diciembre 2025.

 

 

X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

