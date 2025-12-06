AEW COLLISION 6 de diciembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este sábado 6 de diciembre, AEW Collision se emitirá desde el Greater Columbus Convention Center en Columbus, Ohio.

►La semana pasada en AEW Collision

  1. CONTINENTAL CLASSIC, LIGA DORADA: PAC venció a ‘Speedball’ Mike Bailey (***1/2).
  2. Daniel García venció a Matt Menard (***).
  3. Dalton Castle y The Outrunners (Truth Magnum y Turbo Floyd) vencieron a MxM TV (Johnny TV, Mansoor y Mason Madden, con Taya Valkyrie) (*1/2).
  4. Eddie Kingston venció a Katsuyori Shibata (***).
  5. Thekla venció a Tay Melo (**).
  6. CONTINENTAL CLASSIC, LIGA AZUL: Konosuke Takeshita venció a Roderick Strong (****).

► Cartelera AEW Collision 6 de diciembre 2025

  • CONTINENTAL CLASSIC – LIGA AZUL: Claudio Castagnoli (6 pts) vs. Máscara Dorada (0 pts).
  • CONTINENTAL CLASSIC – LIGA AZUL: Jon Moxley (3 pts) vs. Konosuke Takeshita (3 pts).
  • CONTINENTAL CLASSIC – LIGA AZUL: Roderick Strong (0 pts) vs. Orange Cassidy (0 pts).

► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?

  • Fecha: Sábado 6 de diciembre de 2025.
  • Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
  • Sede: Greater Columbus Convention Center — Columbus, Ohio.
Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Fox Sports México (TV) / transmisión local exclusiva
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 ET TBS (TV) / HBO Max
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 CT TBS / HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 MT TBS / HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 PT TBS / HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 TSN / AEW Plus (TrillerTV)
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 ViX (LATAM) / AEW Plus
Panamá 20:00 ViX (LATAM) / AEW Plus
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX / AEW Plus / canales locales
Región Andina — Colombia, Perú, Ecuador 20:00 ViX (LATAM) / AEW Plus
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 20:00 ViX / AEW Plus
Chile (Santiago) 21:00 ViX / AEW Plus
Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 ViX / AEW Plus / operadores locales
Europa Occidental — Reino Unido (Londres) 02:00 (día siguiente) AEW Plus / distribuidores locales
Europa Continental — España, Francia, Italia, Alemania 03:00 (día siguiente) DAZN o AEW Plus (según país)
Asia — Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) AEW Plus / plataformas locales
Oceanía — Australia (Sídney) / Nueva Zelanda (Auckland) 11:00 / 13:00 (día siguiente) AEW Plus / distribuidores locales
