Este sábado 6 de diciembre, AEW Collision se emitirá desde el Greater Columbus Convention Center en Columbus, Ohio.
►La semana pasada en AEW Collision
- CONTINENTAL CLASSIC, LIGA DORADA: PAC venció a ‘Speedball’ Mike Bailey (***1/2).
- Daniel García venció a Matt Menard (***).
- Dalton Castle y The Outrunners (Truth Magnum y Turbo Floyd) vencieron a MxM TV (Johnny TV, Mansoor y Mason Madden, con Taya Valkyrie) (*1/2).
- Eddie Kingston venció a Katsuyori Shibata (***).
- Thekla venció a Tay Melo (**).
- CONTINENTAL CLASSIC, LIGA AZUL: Konosuke Takeshita venció a Roderick Strong (****).
► Cartelera AEW Collision 6 de diciembre 2025
- CONTINENTAL CLASSIC – LIGA AZUL: Claudio Castagnoli (6 pts) vs. Máscara Dorada (0 pts).
- CONTINENTAL CLASSIC – LIGA AZUL: Jon Moxley (3 pts) vs. Konosuke Takeshita (3 pts).
- CONTINENTAL CLASSIC – LIGA AZUL: Roderick Strong (0 pts) vs. Orange Cassidy (0 pts).
► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?
- Fecha: Sábado 6 de diciembre de 2025.
- Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
- Sede: Greater Columbus Convention Center — Columbus, Ohio.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Fox Sports México (TV) / transmisión local exclusiva
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00 ET
|TBS (TV) / HBO Max
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00 CT
|TBS / HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00 MT
|TBS / HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00 PT
|TBS / HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|20:00
|TSN / AEW Plus (TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|ViX (LATAM) / AEW Plus
|Panamá
|20:00
|ViX (LATAM) / AEW Plus
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|ViX / AEW Plus / canales locales
|Región Andina — Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|ViX (LATAM) / AEW Plus
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|20:00
|ViX / AEW Plus
|Chile (Santiago)
|21:00
|ViX / AEW Plus
|Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|ViX / AEW Plus / operadores locales
|Europa Occidental — Reino Unido (Londres)
|02:00 (día siguiente)
|AEW Plus / distribuidores locales
|Europa Continental — España, Francia, Italia, Alemania
|03:00 (día siguiente)
|DAZN o AEW Plus (según país)
|Asia — Japón (Tokio)
|10:00 (día siguiente)
|AEW Plus / plataformas locales
|Oceanía — Australia (Sídney) / Nueva Zelanda (Auckland)
|11:00 / 13:00 (día siguiente)
|AEW Plus / distribuidores locales