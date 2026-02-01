AEW COLLISION 31 DE ENERO 2026 .— Mark Briscoe defenderá el Campeonato TNT ante Tommaso Ciampa, quien hace su debut en AEW tras terminar su contrato con WWE y responder al reto abierto de Briscoe el miércoles pasado en Dynamite. El veterano ‘Psycho Killer’ ha dejado claro desde su primera aparición que quiere el título y está dispuesto a demostrar que su legado lo respalda ante un Briscoe consolidado como uno de los campeones más combativos de la división. La acción de AEW Collision se emite desde el Esports Stadium Arlington, en Arlington, Texas.

Las Campeonas Mundiales de Parejas AEW, las peligrosas Babes of Wrath (Willow Nightingale y Harley Cameron) expondrán sus coronas ante las Sisters of Sin (Julia Hart y Skye Blue), en una interesante lucha de una división cada vez más competitiva.

En un mano a mano de alto perfil, Clark Connors regresará a la acción enfrentando a Darby Allin, lo que representa un duelo entre dos estilos intensos.

La acción en parejas continúa con The Rascalz (Dezmond Xavier y Zachary Wentz) enfrentando a CRU (Action Andretti y Lio Rush) en un choque dinámico que promete mucha espectacularidad.

Además, Kazuchika Okada defenderá el Campeonato Internacional AEW ante Adam Priest, un duelo que se armó tras la victoria de Priest en ROH On HonorClub y la confrontación con Rocky Romero, lo que le valió la oportunidad titular en Collision.

AEW Collision 31 de enero 2026

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro