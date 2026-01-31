Este sábado 31 de enero, AEW Collision se emitirá grabado desde la Esports Stadium Arlington, en Arlington, Texas. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
►La semana pasada en AEW Collision
- ‘Hangman’ Adam Page venció a Katsuyori Shibata (****)
- ELIMINATOR MATCH: Kris Statlander (c) venció a Isla Dawn (** 1/2)
- Kyle Fletcher y Konosuke Takeshita vencieron a Billy Gunn y Austin Gunn (***)
- Mark Davis y Jake Doyle vencieron a Jordan Oliver y Alec Price (***)
- CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale retuvo ante Julia Hart (***)
- Andrade el Ídolo venció a Magnus (****)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO CMLL: Claudio Castagnoli (c) retuvo ante Roderick Strong (****)
► Momentos clave
- ‘Hangman’ Adam Page derrotó a Katsuyori Shibata tras un Buckshot Lariat después de un intercambio físico intenso, que incluyó castigo en el exterior del ring y un moonsault.
- Kris Statlander aplicó su Saturday Night Fever a Isla Dawn para vencerla en un Eliminator Match evitando así el que tenga que concederle una oportunidad titular.
- Davis y Doyle cerraron el combate sobre Jordan Oliver y Alec Price con una combinación de Close Your Eyes (Davis) y Black Hole Slam (Doyle), asegurando la victoria con una ofensiva dominante y bien sincronizada.
- Willow Nightingale conectó con una Babe with the Powerbomb tras un intenso intercambio, logrando retener el Campeonato TBS ante una Julia Hart muy competitiva que presionó con variados ataques y transiciones.
- Andrade derrotó a Magnus con su finisher DM (double underhook neckbreaker) después de un combate donde generó reacciones masivas al interactuar con la audiencia e incluso provocar al rival con gestos y movimientos característicos.
- Claudio Castagnoli contrarrestó un intento de Stronghold de Roderick Strong y le aplicó su Neutralizer para retener el Campeonato Mundial de Peso Completo CMLL.
► Cartelera AEW Collision 31 de enero 2026
- CAMPEONATO TNT: Mark Briscoe (c) vs. Tommaso Ciampa.
- CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada (c) vs. Adam Priest.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Babes of Wrath (Willow Nightingale y Harley Cameron) (c) vs. Sisters of Sin (Julia Hart y Skye Blue).
- Clark Connors vs. Darby Allin.
- The Rascalz (Dezmond Xavier y Zachary Wentz) vs. CRU (Action Andretti y Lio Rush).
► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?
Fecha: sábado 31 de enero de 2026
Horario anunciado en EE. UU.: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT
Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Esports Stadium Arlington, Arlington, Texas.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Fox Sports México
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TNT / Max
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TNT / Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TNT / Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TNT / Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN / AEW Plus (TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|20:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Chile — Santiago
|22:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Reino Unido — Londres
|01:00 (domingo)
|AEW Plus (TrillerTV) / ITV (emisión diferida)
|Europa continental — España, Francia, Alemania, Italia
|02:00 (domingo)
|AEW Plus (TrillerTV) / DAZN (según país)
|Japón — Tokio
|10:00 (domingo)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Australia — Sídney
|12:00 (domingo)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Nueva Zelanda — Auckland
|14:00 (domingo)
|AEW Plus (TrillerTV)