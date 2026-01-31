AEW Collision 31 de enero 2026.

Este sábado 31 de enero, AEW Collision se emitirá grabado desde la Esports Stadium Arlington, en Arlington, Texas. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

►La semana pasada en AEW Collision

‘Hangman’ Adam Page venció a Katsuyori Shibata (****) ELIMINATOR MATCH: Kris Statlander (c) venció a Isla Dawn (** 1/2) Kyle Fletcher y Konosuke Takeshita vencieron a Billy Gunn y Austin Gunn (***) Mark Davis y Jake Doyle vencieron a Jordan Oliver y Alec Price (***) CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale retuvo ante Julia Hart (***) Andrade el Ídolo venció a Magnus (****) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO CMLL: Claudio Castagnoli (c) retuvo ante Roderick Strong (****)

► Momentos clave

‘Hangman’ Adam Page derrotó a Katsuyori Shibata tras un Buckshot Lariat después de un intercambio físico intenso, que incluyó castigo en el exterior del ring y un moonsault.

que incluyó castigo en el exterior del ring y un moonsault. Kris Statlander aplicó su Saturday Night Fever a Isla Dawn para vencerla en un Eliminator Match evitando así el que tenga que concederle una oportunidad titular.

evitando así el que tenga que concederle una oportunidad titular. Davis y Doyle cerraron el combate sobre Jordan Oliver y Alec Price con una combinación de Close Your Eyes (Davis) y Black Hole Slam (Doyle), asegurando la victoria con una ofensiva dominante y bien sincronizada.

asegurando la victoria con una ofensiva dominante y bien sincronizada. Willow Nightingale conectó con una Babe with the Powerbomb tras un intenso intercambio, logrando retener el Campeonato TBS ante una Julia Hart muy competitiva que presionó con variados ataques y transiciones.

logrando retener el Campeonato TBS ante una Julia Hart muy competitiva que presionó con variados ataques y transiciones. Andrade derrotó a Magnus con su finisher DM (double underhook neckbreaker) después de un combate donde generó reacciones masivas al interactuar con la audiencia e incluso provocar al rival con gestos y movimientos característicos.

después de un combate donde generó reacciones masivas al interactuar con la audiencia e incluso provocar al rival con gestos y movimientos característicos. Claudio Castagnoli contrarrestó un intento de Stronghold de Roderick Strong y le aplicó su Neutralizer para retener el Campeonato Mundial de Peso Completo CMLL.

► Cartelera AEW Collision 31 de enero 2026

CAMPEONATO TNT: Mark Briscoe (c) vs. Tommaso Ciampa.

Mark Briscoe (c) vs. Tommaso Ciampa. CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada (c) vs. Adam Priest.

Kazuchika Okada (c) vs. Adam Priest. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Babes of Wrath (Willow Nightingale y Harley Cameron) (c) vs. Sisters of Sin (Julia Hart y Skye Blue).

Babes of Wrath (Willow Nightingale y Harley Cameron) (c) vs. Sisters of Sin (Julia Hart y Skye Blue). Clark Connors vs. Darby Allin.

The Rascalz (Dezmond Xavier y Zachary Wentz) vs. CRU (Action Andretti y Lio Rush).

► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?

Fecha: sábado 31 de enero de 2026

Horario anunciado en EE. UU.: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT

Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)

Sede: Esports Stadium Arlington, Arlington, Texas.

Región / Ciudad Hora local Plataforma México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Fox Sports México Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TNT / Max Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TNT / Max Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TNT / Max Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TNT / Max Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus (TrillerTV) Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 AEW Plus (TrillerTV) Panamá 20:00 AEW Plus (TrillerTV) Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 21:00 AEW Plus (TrillerTV) Colombia, Perú, Ecuador 20:00 AEW Plus (TrillerTV) Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 AEW Plus (TrillerTV) Chile — Santiago 22:00 AEW Plus (TrillerTV) Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 AEW Plus (TrillerTV) Reino Unido — Londres 01:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV) / ITV (emisión diferida) Europa continental — España, Francia, Alemania, Italia 02:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV) / DAZN (según país) Japón — Tokio 10:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV) Australia — Sídney 12:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV) Nueva Zelanda — Auckland 14:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV)