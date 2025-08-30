AEW COLLISION 30 DE AGOSTO 2025 .— El pasado 26 de julio, Juice Robinson tuvo una de sus primeras luchas de 2025 tras una ausencia de ocho meses debido a una lesión. Fue en el torneo para determinar a los contendientes número uno al Campeonato Mundial de Parejas AEW. Esa noche, junto a Austin Gunn, lograron la victoria frente a Big Bill y Bryan Keith. Aunque ese triunfo fue especialmente dulce para Austin Gunn, ya que Big Bill había lesionado a su hermano Colten un mes atrás, la rivalidad no terminó ahí. Hace un par de semanas, Robinson enfrentó y derrotó a Bryan Keith en mano a mano, y en este episodio se verá las caras con Big Bill. Será un compromiso complicado para Robinson, quien tendrá que ingeniárselas para superar a un verdadero gigante. ¿Conseguirá la victoria? La acción de AEW Collision se emite desde la 2300 Arena, en Philadelphia, Pennsylvania.
Además, la velada en la histórica 2300 Arena incluirá una ceremonia especial: AEW rendirá homenaje a Taz, quien será introducido en el Hardcore Hall of Fame justo durante la transmisión.
AEW Collision 30 de julio 2025
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro