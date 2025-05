AEW COLLISION 3 DE MAYO 2025 .— El poderoso Brody King sigue en guerra con la Don Callis Family, así que se verá las caras con Josh Alexander este sábado. Será su primera lucha individual en AEW, pues ambos ya se vieron las caras en una lucha de parejas en el episodio de AEW Dynamite del 23 de abril, donde King y Will Ospreay cayeron ante Alexander y Konosuke Takeshita. Alexander, quien ha logrado un buen lugar en los carteles gracias a los auspicios de Don Callis, buscará consolidar su posición, y qué mejor que derrotando a un oponente de gran calibre. Sin embargo, Brody King no se quedará de brazos cruzados. La acción de AEW Collision se emite desde el Jim Whelan Boardwalk Hall en Atlantic City, New Jersey.

La Campeona Mundial AEW, ‘Timeless’ Toni Storm, se enfrentará a Lady Frost en un World Title Eliminator. Si Frost logra la victoria, obtendrá una oportunidad titular contra Storm en el futuro.

Además, Harley Cameron se medirá con Megan Bayne.

AEW Dynamite 3 de mayo 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro