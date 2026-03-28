AEW COLLISION 28 DE MARZO 2026 .— ‘The Rainmaker’ Kazuchika Okada, Campeón Internacional AEW, volverá a exponer su título. Será un desafío de alta velocidad, pues su retador es Kevin Knight. El miembro de JetSpeed, quien recientemente conquistó el Campeonato Mundial de Tríos AEW junto a Místico y ‘Speedball’ Mike Bailey, busca su primer cinturón individual, pero le espera la precisión técnica de Okada, quien hará lo necesario para mantener intacto su legado ante el joven Knight. La acción de AEW Collision se emite desde el Alliant Energy Powerhouse en Cedars Rapids, Iowa.

Las Campeonas Mundiales de Parejas AEW, las poderosas Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) defenderán sus coronas frente a las Babes of Wrath (Willow Nightingale y Harley Cameron) en una esperada revancha.

Además, Tommaso Ciampa se medirá con Ace Austin en un duelo donde el ‘Psycho Killer’ busca mantener su impulso rumbo al Campeonato TNT. ¿Podrá frenarlo el miembro de la Bang Bang Gang?

AEW Collision 28 de marzo 2026

La cobertura en vivo comienza a las 6:00 pm, hora del centro