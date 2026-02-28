Este sábado 28 de febrero, AEW Collision se emitirá desde el Mission Ballroom, en Denver, Colorado. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
►La semana pasada en AEW Collision
Las luchas presentadas fueron:
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: ‘Hangman’ Adam Page, ‘Speedball’ Mike Bailey y Kevin Knight retuvieron ante Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona (****)
- Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Blake Christian y Lee Johnson (****)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO CMLL: Claudio Castagnoli (c) retuvo ante Josh Alexander (****)
- Megan Bayne venció a B3CCA (***)
- Konosuke Takeshita, El Clon y Mark Davisvencieron a Jon Moxley, PAC y Wheeler Yuta (**** 1/2)
- Thunder Rosa venció a Julia Hart (****)
- ELIMINATION MATCH POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Zachary Wentz y Dezmond Xavier vencieron a Cash Wheeler y Dax Harwood (**** 1/2)
► Cartelera AEW Collision 28 de febrero 2026
- Andrade el Ídolo vs. Tomohiro Ishii.
- Death Riders (Claudio Castagnoli, Daniel Garcia, PAC y Wheeler Yuta) vs. Don Callis Family (Josh Alexander, Lance Archer, Rocky Romero y Trent Beretta).
- Protokada (Kazuchika Okada y Kyle Fletcher) vs. Top Flight (Dante Martin y Darius Martin).
- Tommaso Ciampa vs. Jay Lethal.
- Kris Statlander y Thunder Rosa vs. Sisters of Sin (Julia Hart y Skye Blue).
- Toni Storm vs. Zayda Steel.
- Brawling Birds (Alex Windsor y Jamie Hayter) vs. Gypsy Mac y Tyra Russamee.
► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?
Fecha: sábado 28 de febrero de 2026
Horario anunciado en EE. UU.: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT
Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Frontwave Arena, Oceanside, California.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Fox Sports México
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TNT / HBO Max
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TNT / HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TNT / HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TNT / HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN / AEW Plus (TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|20:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Chile — Santiago
|22:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Reino Unido — Londres
|01:00 (domingo)
|AEW Plus (TrillerTV) / ITV (emisión diferida)
|Europa continental — España, Francia, Alemania, Italia
|02:00 (domingo)
|AEW Plus (TrillerTV) / DAZN (según país)
|Japón — Tokio
|10:00 (domingo)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Australia — Sídney
|12:00 (domingo)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Nueva Zelanda — Auckland
|14:00 (domingo)
|AEW Plus (TrillerTV)