AEW Collision 28 de febrero 2026 | Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Donde ver AEW Collision 28 de febrero 2026 | Tomohiro Ishii vs. Andrade el Ídolo

Este sábado 28 de febrero, AEW Collision se emitirá desde el Mission Ballroom, en Denver, Colorado. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

►La semana pasada en AEW Collision

Las luchas presentadas fueron:

  1. CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: ‘Hangman’ Adam Page, ‘Speedball’ Mike Bailey y Kevin Knight retuvieron ante Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona (****)
  2. Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Blake Christian y Lee Johnson (****)
  3. CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO CMLL: Claudio Castagnoli (c) retuvo ante Josh Alexander (****)
  4. Megan Bayne venció a B3CCA (***)
  5. Konosuke Takeshita, El Clon y Mark Davisvencieron a Jon Moxley, PAC y Wheeler Yuta (**** 1/2)
  6. Thunder Rosa venció a Julia Hart (****)
  7. ELIMINATION MATCH POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Zachary Wentz y Dezmond Xavier vencieron a Cash Wheeler y Dax Harwood (**** 1/2)

► Cartelera AEW Collision 28 de febrero 2026

Cobertura y resultados AEW Collision 28 de febrero 2026 | Tomohiro Ishii vs. Andrade el Ídolo
AEW Collision 28 de febrero 2026.
  • Andrade el Ídolo vs. Tomohiro Ishii.
  • Death Riders (Claudio Castagnoli, Daniel Garcia, PAC y Wheeler Yuta) vs. Don Callis Family (Josh Alexander, Lance Archer, Rocky Romero y Trent Beretta).
  • Protokada (Kazuchika Okada y Kyle Fletcher) vs. Top Flight (Dante Martin y Darius Martin).
  • Tommaso Ciampa vs. Jay Lethal.
  • Kris Statlander y Thunder Rosa vs. Sisters of Sin (Julia Hart y Skye Blue).
  • Toni Storm vs. Zayda Steel.
  • Brawling Birds (Alex Windsor y Jamie Hayter) vs. Gypsy Mac y Tyra Russamee.

► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?

Fecha: sábado 28 de febrero de 2026
Horario anunciado en EE. UU.: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT
Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Frontwave Arena, Oceanside, California.

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Fox Sports México
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TNT / HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus (TrillerTV)
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 AEW Plus (TrillerTV)
Panamá 20:00 AEW Plus (TrillerTV)
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 21:00 AEW Plus (TrillerTV)
Colombia, Perú, Ecuador 20:00 AEW Plus (TrillerTV)
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 AEW Plus (TrillerTV)
Chile — Santiago 22:00 AEW Plus (TrillerTV)
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 AEW Plus (TrillerTV)
Reino Unido — Londres 01:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV) / ITV (emisión diferida)
Europa continental — España, Francia, Alemania, Italia 02:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV) / DAZN (según país)
Japón — Tokio 10:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV)
Australia — Sídney 12:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV)
Nueva Zelanda — Auckland 14:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV)
