AEW COLLISION 27 DE SEPTIEMBRE 2025 .— Aunque Kyle Fletcher no tuvo éxito en su lucha ante ‘Hangman’ Adam Page en All Out, donde buscaba obtener el Campeonato Mundial AEW, la calidad del encuentro hizo que saliera del ring como una estrella más grande. Además, aún tiene en su poder el Campeonato TNT, con el cual continúa la tradición de los retos abiertos. Este sábado expondrá el título ante el enmascarado mexicano Komander, quien reaparece después de varios meses lesionado. Sin duda será un encuentro de altos vuelos y muy emocionante. La acción de AEW Collision se emite desde la Marshall Health Network Arena, en Huntington, West Virginia.
Max Caster y Anthony Bowens volverán a hacer equipo después de varios meses de discordia. Ambos enfrentarán a Swirl (Lee Johnson and Blake Christian).
Hook regresó en All Out para darle una mano a Eddie Kingston cuando era golpeado por Big Bill y Bryan Keith. Este sábado veremos a los cuatro en una lucha de relevos.
Además, Jamie Hayter entrará en acción.
AEW Collision 27 de septiembre 2025
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro