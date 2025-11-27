AEW COLLISION 27 DE NOVIEMBRE 2025 .— El Continental Classic comenzó de manera candente la noche de ayer en AEW Dynamite, trayéndonos resultados sorpresivos, en especial la derrota de Kazuchika Okada, el actual poseedor del título que está en juego en el torneo. Este jueves, en la edición especial de Collision en la noche de Acción de Gracias, veremos otros interesantes duelos de la justa. El más interesante es de la Liga Azul, donde el Campeón Mundial IWGP, Konosuke Takeshita, enfrentará a Roderick Strong. Takeshita es uno de los favoritos. ¿Saldrá con el brazo en alto? La acción de AEW Collision se emite desde The Pinnacle, en Nashville, Tennessee.

En lucha de la Liga Dorada, el espectacular ‘Speedball’ Mike Bailey se medirá con el impredecible PAC.

También está programado un mano a mano femenil en el cual la ‘Araña Tóxica’ Thekla enfrentará a Tay Melo.

Además, en un mano a mano que seguramente será muy violento, Eddie Kingston tendrá como rival a Katsuyori Shibata.

AEW Collision 27 de noviembre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro