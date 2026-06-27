Este sábado 20 de junio, AEW Collision se emitirá desde el Rio Rancho Events Center, en Rio Rancho, Nuevo México. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
►El sábado pasado en AEW Collision
- Matt Jackson, Nick Jackson y ‘Jungle’ Jack Perry vencieron a Jay Lethal, Blake Christian y Lee Johnson.
- Kris Statlander venció a Mina Shirakawa.
- Bobby Lashley y Shelton Benjamin vencieron a Warren Johnson y Zach Mason.
- PAC venció a Jay Alexander.
- Místico venció a Dante Martin.
- Zack Sabre Jr. venció a Adam Priest.
- TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART, SEMIFINAL: Maya World venció a Athena.
► Momentos clave
- ‘Jungle’ Jack Perry se lanzó con un moonsault sobre Lethal y Blake Christian, mientras Matt y Nick Jackson aplicaron el TK Driver a Lee Johnson para llevarse la victoria.
- Kris Statlander revirtió una rodada a espaldas en los instantes finales para conseguir la cuenta de tres y avanzar al Survival of the Fittest.
- Bobby Lashley remató a Warren Johnson con una Spear para darle la victoria contundente a The Hurt Syndicate en apenas unos minutos.
- Tommaso Ciampa conectó un brutal rodillazo volador al rostro de Jericho, dejándolo ensangrentado en el centro del ring tras una brutal paliza.
- Místico alcanzó a Dante Martin en la cuerda superior y lo derribó violentamente con un spanish fly para llevarse la victoria.
- Zack Sabre Jr. dobló el brazo izquierdo dañado de Adam Priest con la Clarky Cat (Bad Balloon Remix) forzando la rendición inmediata.
► Cartelera AEW Collision 27 de junio 2026
- CAMPEONATO MUNDIAL CMLL: Persephone (c) vs. Billie Starkz.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: The Conglomeration (Kyle O’Reilly, Orange Cassidy y Roderick Strong) (c) vs. The Opps (Anthony Bowens, Hook y Katsuyori Shibata).
- CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) vs. Dezmond Xavier.
- Mercedes Moné y Athena vs. Maya World y Hyan.
- Místico y Mike Bailey vs. The Premier Athletes (Ariya Daivari y Tony Nese).
- Chris Jericho vs. JD Drake.
- Jake Doyle vs. Adam Priest.
► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?
Fecha: sábado 27 de junio de 2026
Horario de referencia: 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Rio Rancho Events Center, en Rio Rancho, Nuevo México
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Fox Sports México
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TNT / HBO Max
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TNT / HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TNT / HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TNT / HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN
|Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica)
|18:00
|Fox Sports / MyAEW
|Panamá
|19:00
|MyAEW
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|MyAEW
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|MyAEW
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|MyAEW
|Chile
|21:00
|MyAEW
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|MyAEW
|Reino Unido — Londres
|01:00 (domingo)
|MyAEW / ITV
|España, Francia, Alemania, Italia
|02:00 (domingo)
|DAZN / MyAEW
|Japón — Tokio
|09:00 (domingo)
|MyAEW
|Australia — Sídney
|11:00 (domingo)
|MyAEW
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (domingo)
|MyAEW
Los horarios pueden variar dependiendo de programación local o cambios de horario de verano en algunos países.