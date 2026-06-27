AEW Collision 27 de junio 2026 | Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver AEW Collision 27 de junio de 2026 | Persephone vs. Billie Starks

Este sábado 20 de junioAEW Collision se emitirá desde el Rio Rancho Events Center, en Rio Rancho, Nuevo México. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

►El sábado pasado en AEW Collision

  1. Matt Jackson, Nick Jackson y ‘Jungle’ Jack Perry vencieron a Jay Lethal, Blake Christian y Lee Johnson.
  2. Kris Statlander venció a Mina Shirakawa.
  3. Bobby Lashley y Shelton Benjamin vencieron a Warren Johnson y Zach Mason.
  4. PAC venció a Jay Alexander.
  5. Místico venció a Dante Martin.
  6. Zack Sabre Jr. venció a Adam Priest.
  7. TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART, SEMIFINAL: Maya World venció a Athena.

► Momentos clave

► Cartelera AEW Collision 27 de junio 2026

Cobertura y resultados AEW Collision 27 de junio de 2026 | Persephone vs. Billie Starks
AEW Collision 27 de junio de 2026.
  • CAMPEONATO MUNDIAL CMLL: Persephone (c) vs. Billie Starkz.
  • CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: The Conglomeration (Kyle O’Reilly, Orange Cassidy y Roderick Strong) (c) vs. The Opps (Anthony Bowens, Hook y Katsuyori Shibata).
  • CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) vs. Dezmond Xavier.
  • Mercedes Moné y Athena vs. Maya World y Hyan.
  • Místico y Mike Bailey vs. The Premier Athletes (Ariya Daivari y Tony Nese).
  • Chris Jericho vs. JD Drake.
  • Jake Doyle vs. Adam Priest.

► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?

Fecha: sábado 27 de junio de 2026
Horario de referencia: 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Rio Rancho Events Center, en Rio Rancho, Nuevo México

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TNT / HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN
Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica) 18:00 Fox Sports / MyAEW
Panamá 19:00 MyAEW
Puerto Rico, República Dominicana 20:00 MyAEW
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 MyAEW
Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 MyAEW
Chile 21:00 MyAEW
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 MyAEW
Reino Unido — Londres 01:00 (domingo) MyAEW / ITV
España, Francia, Alemania, Italia 02:00 (domingo) DAZN / MyAEW
Japón — Tokio 09:00 (domingo) MyAEW
Australia — Sídney 11:00 (domingo) MyAEW
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (domingo) MyAEW

Los horarios pueden variar dependiendo de programación local o cambios de horario de verano en algunos países.

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