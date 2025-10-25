AEW COLLISION 25 DE OCTUBRE 2025 .— Desesperados por conseguir dinero que los haga volver a ser respetados, los Young Bucks fueron el miércoles pasado a la oficina de Tony Khan para pedirle que los programara en una lucha con una fuerte bolsa económica. Khan accedió darles un combate por 400 mil dólares enfrentando a JetSpeed y al Jurassic Express, pero tendrán que hacer equipo con sus archirrivales FTR: Cash Wheeler y Dax Harwood. ¿Podrán congeniar los cuatro en su intento por ganarse el jugoso premio? La acción de AEW Collision se emite desde el Boeing Center at TechPort, en San Antonio, Texas.
- AEW COLLISION 11 de octubre 2025 | Megan Bayne y FTR vs. Willow Nightingale y JetSpeed.
- AEW DYNAMITE + AEW COLLISION 15 de octubre 2025 | Kenny Omega y Jurassic Express vs. Don Callis Family.
- AEW WRESTLEDREAM 2025 | Hangman Page vs. Samoa Joe.
- AEW DYNAMITE 22 de octubre 2025 | Kazuchika Okada vs. Bandido.
El cartel de AEW Collision 25 de octubre 2025 es:
- POR 400 MIL DÓLARES: The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) y FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) vs. Jurassic Express (‘Jungle’ Jack Perry y Luchasaurus) y JetSpeed (Kevin Knight y Mike Bailey).
- PAC vs. Tomohiro Ishii.
- Mina Shirakawa vs. Thekla.
- Olympia vs. Taya Valkyrie.
- Ace Austin vs. Bryan Keith.
- Hook vs Griff Garrison.
AEW Collision 25 de octubre 2025
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro