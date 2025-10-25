AEW COLLISION 25 DE OCTUBRE 2025 .— Desesperados por conseguir dinero que los haga volver a ser respetados, los Young Bucks fueron el miércoles pasado a la oficina de Tony Khan para pedirle que los programara en una lucha con una fuerte bolsa económica. Khan accedió darles un combate por 400 mil dólares enfrentando a JetSpeed y al Jurassic Express, pero tendrán que hacer equipo con sus archirrivales FTR: Cash Wheeler y Dax Harwood. ¿Podrán congeniar los cuatro en su intento por ganarse el jugoso premio? La acción de AEW Collision se emite desde el Boeing Center at TechPort, en San Antonio, Texas.

El cartel de AEW Collision 25 de octubre 2025 es:

AEW Collision 25 de octubre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro