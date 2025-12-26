AEW COLLISION 25 DE DICIEMBRE 2025 .— La última fecha del Continental Classic se emitirá en el día de Navidad, y en ella veremos al líder de la Liga Azul, Konosuke Takeshita (10 puntos) enfrentar a Máscara Dorada (6 puntos), quien aunque ya no tiene probabilidades de llegar a la final, puede dejar su marca si termina el torneo venciendo al Campeón Mundial de Peso Completo IWGP. Será una dura batalla con la cual, además de terminar la justa, quedará todo listo para las finales el próximo sábado en Worlds End. La acción de AEW Collision se emite desde el Hammerstein Ballroom, en New York City, New York.

El cartel completo de AEW Christmas Collision 2025 es:

AEW Christmas Collision 2025

La cobertura en vivo inicia a las 8:00 pm, hora del centro