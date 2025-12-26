AEW COLLISION 25 DE DICIEMBRE 2025 .— La última fecha del Continental Classic se emitirá en el día de Navidad, y en ella veremos al líder de la Liga Azul, Konosuke Takeshita (10 puntos) enfrentar a Máscara Dorada (6 puntos), quien aunque ya no tiene probabilidades de llegar a la final, puede dejar su marca si termina el torneo venciendo al Campeón Mundial de Peso Completo IWGP. Será una dura batalla con la cual, además de terminar la justa, quedará todo listo para las finales el próximo sábado en Worlds End. La acción de AEW Collision se emite desde el Hammerstein Ballroom, en New York City, New York.
- AEW COLLISION 13 de diciembre 2025 | Claudio Castagnoli vs. Konosuke Takeshita.
- AEW DYNAMITE + COLLISION 17 de diciembre 2025 | Máscara Dorada vs. Orange Cassidy.
- AEW COLLISION 20 de diciembre 2025 | Kazuchika Okada vs. Kevin Knight.
- AEW DYNAMITE 24 de diciembre 2025 | Ricochet vs. Bandido.
El cartel completo de AEW Christmas Collision 2025 es:
- CONTINENTAL CLASSIC, LIGA AZUL: Jon Moxley [6] vs Orange Cassidy [6].
- CONTINENTAL CLASSIC, LIGA DORADA: Kazuchika Okada [6] defeats Mike Bailey [6]
- CONTINENTAL CLASSIC, LIGA DORADA: Kyle Fletcher [6] vs Jack Perry [6].
- CONTINENTAL CLASSIC, LIGA AZUL: Konosuke Takeshita [10] vs. Mascara Dorada [6]
- CONTINENTAL CLASSIC, LIGA AZUL: Roderick Strong [0] vs Claudio Castagnoli [7]
- CONTINENTAL CLASSIC, LIGA DORADA: Kevin Knight [6] vs. PAC [6].
- Babes of Wrath (Harley Cameron y Willow Nightingale) vs. Hyan y Maya World.
AEW Christmas Collision 2025
La cobertura en vivo inicia a las 8:00 pm, hora del centro