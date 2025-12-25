Este jueves 25 de diciembre, AEW Collision se emitirá grabado desde el Hammerstein Ballroom, en New York City, New York.
►La semana pasada en AEW Collision
- CONTINENTAL CLASSIC, LIGA DORADA: Jack Perry [3] venció a Mike Bailey [6] (***1/2).
- Eddie Kingston venció a Nathan Cruz (**1/2).
- CAMPEONATO FEMENIL INDISPUTABLE REVPRO: Alex Windsor se coronó al vencer a Mercedes Mone (c) (**1/2).
- CONTINENTAL CLASSIC, LIGA DORADA: Kevin Knight [6] venció a Kazuchika Okada [6] (****).
► Cartelera AEW Collision 25 de diciembre 2025
- CONTINENTAL CLASSIC, LIGA AZUL: Jon Moxley [6] vs Orange Cassidy [6].
- CONTINENTAL CLASSIC, LIGA DORADA: Kazuchika Okada [6] defeats Mike Bailey [6]
- CONTINENTAL CLASSIC, LIGA DORADA: Kyle Fletcher [6] vs Jack Perry [6].
- CONTINENTAL CLASSIC, LIGA AZUL: Konosuke Takeshita [10] vs. Mascara Dorada [6]
- CONTINENTAL CLASSIC, LIGA AZUL: Roderick Strong [0] vs Claudio Castagnoli [7]
- CONTINENTAL CLASSIC, LIGA DORADA: Kevin Knight [6] vs. PAC [6].
- Babes of Wrath (Harley Cameron y Willow Nightingale) vs. Hyan y Maya World.
► ¿Dónde ver AEW Christmas Collision en vivo?
Fecha: jueves 25 de diciembre de 2025 (grabado el miércoles 17 de diciembre).
Horario de referencia: 20:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Horario anunciado en EE. UU.: 9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. CT.
Sede: Hammerstein Ballroom, New York City, New York.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|20:00
|Fox Sports México (TV)
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|TNT (TV) / HBO Max (streaming)
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|TNT / HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|TNT / HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|TNT / HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|21:00
|TSN (según mercado) / AEW Plus (TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|20:00
|ViX (LATAM) / AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|21:00
|ViX (LATAM) / AEW Plus
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|22:00
|ViX / AEW Plus / canales locales
|Región Andina — Colombia, Perú, Ecuador
|21:00
|ViX (LATAM) / AEW Plus
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|22:00
|ViX / AEW Plus
|Chile (Santiago)
|23:00
|ViX / AEW Plus
|Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|23:00
|ViX / AEW Plus / operadores locales
|Reino Unido — Londres
|02:00 (viernes)
|ITV / ITV4 (emisión diferida) y AEW Plus (TrillerTV)
|Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania
|03:00 (viernes)
|DAZN y/o AEW Plus (según país)
|Asia — Japón (Tokio)
|11:00 (viernes)
|AEW Plus / plataformas locales
|Oceanía — Australia (Sídney) / Nueva Zelanda (Auckland)
|13:00 / 15:00 (viernes)
|AEW Plus / distribuidores locales