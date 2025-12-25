AEW Collision 25 de diciembre 2025 | Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Donde ver AEW Collision 25 de diciembre 2025 | Konosuke Takeshita vs. Máscara Dorada

Este jueves 25 de diciembre, AEW Collision se emitirá grabado desde el Hammerstein Ballroom, en New York City, New York.

►La semana pasada en AEW Collision

  1. CONTINENTAL CLASSIC, LIGA DORADA: Jack Perry [3] venció a Mike Bailey [6] (***1/2).
  2. Eddie Kingston venció a Nathan Cruz (**1/2).
  3. CAMPEONATO FEMENIL INDISPUTABLE REVPRO: Alex Windsor se coronó al vencer a Mercedes Mone (c) (**1/2).
  4. CONTINENTAL CLASSIC, LIGA DORADA: Kevin Knight [6] venció a Kazuchika Okada [6] (****).

► Cartelera AEW Collision 25 de diciembre 2025

Cobertura y resultados AEW Collision 25 de diciembre 2025 | Konosuke Takeshita vs. Máscara Dorada
AEW Collision 25 de diciembre 2025.

► ¿Dónde ver AEW Christmas Collision en vivo?

Fecha: jueves 25 de diciembre de 2025 (grabado el miércoles 17 de diciembre).
Horario de referencia: 20:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Horario anunciado en EE. UU.: 9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. CT.
Sede: Hammerstein Ballroom, New York City, New York.

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 20:00 Fox Sports México (TV)
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 TNT (TV) / HBO Max (streaming)
Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 TNT / HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 21:00 TSN (según mercado) / AEW Plus (TrillerTV)
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 20:00 ViX (LATAM) / AEW Plus (TrillerTV)
Panamá 21:00 ViX (LATAM) / AEW Plus
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 22:00 ViX / AEW Plus / canales locales
Región Andina — Colombia, Perú, Ecuador 21:00 ViX (LATAM) / AEW Plus
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 22:00 ViX / AEW Plus
Chile (Santiago) 23:00 ViX / AEW Plus
Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 23:00 ViX / AEW Plus / operadores locales
Reino Unido — Londres 02:00 (viernes) ITV / ITV4 (emisión diferida) y AEW Plus (TrillerTV)
Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania 03:00 (viernes) DAZN y/o AEW Plus (según país)
Asia — Japón (Tokio) 11:00 (viernes) AEW Plus / plataformas locales
Oceanía — Australia (Sídney) / Nueva Zelanda (Auckland) 13:00 / 15:00 (viernes) AEW Plus / distribuidores locales
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos