Este sábado 17 de enero, AEW Collision se emitirá grabado desde la Addition Financial Arena, en Orlando, Florida. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

►La semana pasada en AEW Collision

Andrade El Idolo venció a Angelico (**). Eddie Kingston y Ortiz vencieron a Grizzled Young Veterans (***) Marina Shafir venció a Zayda Steel (**) El Clon, Josh Alexander y Kyle Fletcher vencieron a SkyFlight (***) Megan Bayne y Penelope Ford vencieron a Danielle Kamela y Viva Van (*) Jungle Jack Perry venció a Anthony Bowens (***) CAMPEONATO MUNDIAL DE TRIOS AEW: Hangman Page y JetSpeed vencieron a The Opps (***)

► Momentos clave

Andrade El Ídolo dominó a Angélico. Tras varias maniobras decisivas, conectó The DM para la cuenta de tres, marcando su retorno con una victoria convincente.

marcando su retorno Marina Shafir aplicó la sumisión “Mother’s Milk”a Zayda Steel, forzando la rendición para la victoria efectiva en su duelo.

El equipo de Megan Bayne y Penelope Ford ejecutó un Doomsday Device para sellar la victoria sobre Danielle Kamela y Viva Van.

Jack Perry consiguió la victoria tras impactar un rodillazo sobre Anthony Bowen para convertirse en el retador oficial al Campeonato Nacional AEW.

En el combate estelar, ‘Hangman’ Adam Page y JetSpeed derrotaron a The Opps (Samoa Joe, Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs) tras una secuencia de contras y una ofensiva frenética, coronándose nuevos Campeones Mundiales Mundiales de Tríos AEW.

► Cartelera AEW Collision 24 de enero 2026

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO CMLL: Claudio Castagnoli (c) vs. Roderick Strong.

Claudio Castagnoli (c) vs. Roderick Strong. CAMPEONATO TBS: Willow Nightingale (c) vs. Julia Hart.

Willow Nightingale (c) vs. Julia Hart. ELIMINATOR MATCH: Kris Statlander vs. Isla Dawn.

Kris Statlander vs. Isla Dawn. Adam Page vs. Katsuyori Shibata.

Andrade vs. Magnus.

Kyle Fletcher y Konosuke Takeshita vs. Billy Gunn y Austin Gunn.

Mark Davis y Jake Doyle vs. Jordan Oliver y Alec Price.

► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?

Fecha: sábado 24 de enero de 2026

Horario anunciado en EE. UU.: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT

Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)

Sede: Esports Stadium Arlington, Arlington, Texas.

Región / Ciudad Hora local Plataforma México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Fox Sports México Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TNT / Max Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TNT / Max Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TNT / Max Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TNT / Max Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus (TrillerTV) Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 AEW Plus (TrillerTV) Panamá 20:00 AEW Plus (TrillerTV) Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 21:00 AEW Plus (TrillerTV) Colombia, Perú, Ecuador 20:00 AEW Plus (TrillerTV) Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 AEW Plus (TrillerTV) Chile — Santiago 22:00 AEW Plus (TrillerTV) Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 AEW Plus (TrillerTV) Reino Unido — Londres 01:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV) / ITV (emisión diferida) Europa continental — España, Francia, Alemania, Italia 02:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV) / DAZN (según país) Japón — Tokio 10:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV) Australia — Sídney 12:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV) Nueva Zelanda — Auckland 14:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV)