Este sábado 17 de enero, AEW Collision se emitirá grabado desde la Addition Financial Arena, en Orlando, Florida. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
►La semana pasada en AEW Collision
- Andrade El Idolo venció a Angelico (**).
- Eddie Kingston y Ortiz vencieron a Grizzled Young Veterans (***)
- Marina Shafir venció a Zayda Steel (**)
- El Clon, Josh Alexander y Kyle Fletcher vencieron a SkyFlight (***)
- Megan Bayne y Penelope Ford vencieron a Danielle Kamela y Viva Van (*)
- Jungle Jack Perry venció a Anthony Bowens (***)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRIOS AEW: Hangman Page y JetSpeed vencieron a The Opps (***)
► Momentos clave
- Andrade El Ídolo dominó a Angélico. Tras varias maniobras decisivas, conectó The DM para la cuenta de tres, marcando su retorno con una victoria convincente.
- Marina Shafir aplicó la sumisión “Mother’s Milk”a Zayda Steel, forzando la rendición para la victoria efectiva en su duelo.
- El equipo de Megan Bayne y Penelope Ford ejecutó un Doomsday Device para sellar la victoria sobre Danielle Kamela y Viva Van.
- Jack Perry consiguió la victoria tras impactar un rodillazo sobre Anthony Bowen para convertirse en el retador oficial al Campeonato Nacional AEW.
- En el combate estelar, ‘Hangman’ Adam Page y JetSpeed derrotaron a The Opps (Samoa Joe, Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs) tras una secuencia de contras y una ofensiva frenética, coronándose nuevos Campeones Mundiales Mundiales de Tríos AEW.
► Cartelera AEW Collision 24 de enero 2026
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO CMLL: Claudio Castagnoli (c) vs. Roderick Strong.
- CAMPEONATO TBS: Willow Nightingale (c) vs. Julia Hart.
- ELIMINATOR MATCH: Kris Statlander vs. Isla Dawn.
- Adam Page vs. Katsuyori Shibata.
- Andrade vs. Magnus.
- Kyle Fletcher y Konosuke Takeshita vs. Billy Gunn y Austin Gunn.
- Mark Davis y Jake Doyle vs. Jordan Oliver y Alec Price.
► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?
Fecha: sábado 24 de enero de 2026
Horario anunciado en EE. UU.: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT
Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Esports Stadium Arlington, Arlington, Texas.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Fox Sports México
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TNT / Max
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TNT / Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TNT / Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TNT / Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN / AEW Plus (TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|20:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Chile — Santiago
|22:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Reino Unido — Londres
|01:00 (domingo)
|AEW Plus (TrillerTV) / ITV (emisión diferida)
|Europa continental — España, Francia, Alemania, Italia
|02:00 (domingo)
|AEW Plus (TrillerTV) / DAZN (según país)
|Japón — Tokio
|10:00 (domingo)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Australia — Sídney
|12:00 (domingo)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Nueva Zelanda — Auckland
|14:00 (domingo)
|AEW Plus (TrillerTV)