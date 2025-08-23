AEW COLLISION 23 DE AGOSTO 2025 .— Konosuke Takeshita se enfrentará a Tomohiro Ishii en una revancha muy esperada de su duelo en Wrestle Dynasty en el Tokyo Dome, donde Takeshita salió victorioso. Takeshita llega con toda la confianza tras ganar el G1 Climax, y busca refrendar su supremacía ante el veterano Ishii, quien representa la fuerza imparable del estilo japonés. Será el combate perfecto para elevar la intensidad en el día previo a AEWxNJPW: Forbidden Door. La acción de AEW Collision se emite desde el OVO Hydro en Glasgow Escocia.
- AEW COLLISION 9 de agosto 2025 | Hangman Page y JetSpeed vs. La Facción Ingobernable.
- AEW DYNAMITE 13 de agosto 2025 | Jon Moxley vs. Kevin Knight.
- AEW COLLISION 16 de agosto 2025 | Nigel McGuinness vs. Daniel García vs. Hechicero vs. Lee Moriarty.
- AEW DYNAMITE 20 DE AGOSTO 2025 | Death Riders vs. Hiroshi Tanahashi y JetSpeed.
En un encuentro de relevos, veremos a los Young Bucks frente a Kyle O’Reilly y Roderick Strong.
En una lucha de cuatro contra cuatro, Hiromu Takahashi, Scorpio Sky, Darius Martin y Dante Martin enfrentarán a la Don Callis Family: Hechicero, Josh Alexander, Lance Archer y Rocky Romero.
Queen Aminata y Willow Nightingale enfrentarán a dos integrantes del Triangle Of Madness: Julia Hart y Skye Blue.
Además, The Gates of Agony (Bishop Kaun y Toa Liona) se medirán con los Grizzled Young Veterans (James Drake y Zack Gibson).
AEW Collision 23 de agosto 2025
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro