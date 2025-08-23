AEW COLLISION 23 DE AGOSTO 2025 .— Konosuke Takeshita se enfrentará a Tomohiro Ishii en una revancha muy esperada de su duelo en Wrestle Dynasty en el Tokyo Dome, donde Takeshita salió victorioso. Takeshita llega con toda la confianza tras ganar el G1 Climax, y busca refrendar su supremacía ante el veterano Ishii, quien representa la fuerza imparable del estilo japonés. Será el combate perfecto para elevar la intensidad en el día previo a AEWxNJPW: Forbidden Door. La acción de AEW Collision se emite desde el OVO Hydro en Glasgow Escocia.

En un encuentro de relevos, veremos a los Young Bucks frente a Kyle O’Reilly y Roderick Strong.

En una lucha de cuatro contra cuatro, Hiromu Takahashi, Scorpio Sky, Darius Martin y Dante Martin enfrentarán a la Don Callis Family: Hechicero, Josh Alexander, Lance Archer y Rocky Romero.

Queen Aminata y Willow Nightingale enfrentarán a dos integrantes del Triangle Of Madness: Julia Hart y Skye Blue.

Además, The Gates of Agony (Bishop Kaun y Toa Liona) se medirán con los Grizzled Young Veterans (James Drake y Zack Gibson).

AEW Collision 23 de agosto 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro