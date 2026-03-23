AEW COLLISION 22 DE MARZO 2026 .— Místico, Kevin Knight y ‘Speedball’ Mike Bailey obtuvieron el Campeonato Mundial de Tríos AEW tras vencer a The Don Callis Family (Kazuchika Okada, Kyle Fletcher y Mark Davis) en Revolution. Su primera defensa será ante otra configuración de la facción de Callis: Konosuke Takeshita, Josh Alexander y El Clon, quienes buscarán recuperar el oro. Es la prueba de fuego para los campeones: ¿fue el triunfo de Revolution una casualidad o el inicio de un largo reinado? La acción de AEW Collision se emite desde el Save Mart Center, en Fresno, California.

En mano a mano, Tommaso Ciampa se medirá con Lio Rush. El ex Campeón TNT busca recuperar su camino al oro, mientras Rush presenta su nueva faceta, más oscura y peligrosa que nunca.

Por su parte, Orange Cassidy y Roderick Strong formarán equipo ante Jay Lethal y Lee Johnson.

Además, las nuevas Campeonas Mundiales de Parejas AEW, las poderosas Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) enfrentarán a Alex Gracia y Vipress.

AEW Collision 22 de marzo 2026

La acción comenzará inmediatamente después del baloncesto de la NCAA