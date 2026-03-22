AEW COLLISION 22 de marzo de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver AEW Collision 22 de marzo 2026 | Místico y JetSpeed vs. Don Callis Family

Este domingo 22 de marzo, AEW Collision se emitirá grabado desde el Save Mart Center, en el campus de la Universidad Estatal de California, en Fresno, California. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► Ayer en AEW Collision

  1. CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher retuvo ante Robbie Eagles.
  2. La Facción Ingobernable (Rush, Dralístico y The Beast Mortos) vencieron a Alpha Zo, Dom Kubrick y Lucas Riley.
  3. The Brawling Birds (Alex Windsor y Jamie Hayter) vencieron a Sisters of Sin (Julia Hart y Skye Blue).
  4. Death Riders (Claudio Castagnoli y Daniel García) vencieron a Komander y Máscara Dorada.

► Cartelera AEW Collision 22 de marzo 2026

Cobertura y resultados AEW Collision 22 de marzo 2026 | Místico y JetSpeed vs. Don Callis Family
AEW Collision 22 de marzo 2026.
  • CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Místico, Kevin Knight y Mike Bailey (c) vs. Konosuke Takeshita, Josh Alexander y El Clon.
  • Tommaso Ciampa vs. Lio Rush.
  • Orange Cassidy y Roderick Strong vs. Jay Lethal y Lee Johnson.
  • Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) vs. Alex Gracia y Vipress.

► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?

Fecha: domingo 22 de marzo de 2026.
Horario (referencia): Terminado el juego de basquetbol de la NCAA
Sede: Save Mart Center, Fresno, California.

 

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 21:00 Fox Sports México
Estados Unidos — Nueva York (ET) 23:00 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Chicago (CT) 22:00 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 21:00 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 20:00 TNT / HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal 23:00 TSN / AEW Plus
Centroamérica 21:00 ViX / AEW Plus
Panamá 22:00 ViX / AEW Plus
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 23:00 ViX / AEW Plus
Colombia, Perú, Ecuador 22:00 ViX / AEW Plus
Venezuela, Bolivia, Paraguay 23:00 ViX / AEW Plus
Chile (Santiago) 00:00 (22 mar.) ViX / AEW Plus
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 00:00 (22 mar.) ViX / AEW Plus
Reino Unido — Londres 04:00 (22 mar.) AEW Plus
España, Francia, Alemania, Italia 05:00 (22 mar.) DAZN / AEW Plus
Japón 13:00 (22 mar.) AEW Plus
Australia — Sídney 15:00 (22 mar.) AEW Plus
Nueva Zelanda — Auckland 17:00 (22 mar.) AEW Plus
África y Medio Oriente Varía AEW Plus

El horario es aproximado y puede retrasarse dependiendo de la duración de los juegos de la NCAA.
LA LUCHA SIGUE...
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