Este domingo 22 de marzo, AEW Collision se emitirá grabado desde el Save Mart Center, en el campus de la Universidad Estatal de California, en Fresno, California. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► Ayer en AEW Collision

CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher retuvo ante Robbie Eagles. La Facción Ingobernable (Rush, Dralístico y The Beast Mortos) vencieron a Alpha Zo, Dom Kubrick y Lucas Riley. The Brawling Birds (Alex Windsor y Jamie Hayter) vencieron a Sisters of Sin (Julia Hart y Skye Blue). Death Riders (Claudio Castagnoli y Daniel García) vencieron a Komander y Máscara Dorada.

► Cartelera AEW Collision 22 de marzo 2026

CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Místico, Kevin Knight y Mike Bailey (c) vs. Konosuke Takeshita, Josh Alexander y El Clon.

Místico, Kevin Knight y Mike Bailey (c) vs. Konosuke Takeshita, Josh Alexander y El Clon. Tommaso Ciampa vs. Lio Rush.

Orange Cassidy y Roderick Strong vs. Jay Lethal y Lee Johnson.

Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) vs. Alex Gracia y Vipress.

► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?

Fecha: domingo 22 de marzo de 2026.

Horario (referencia): Terminado el juego de basquetbol de la NCAA

Sede: Save Mart Center, Fresno, California.

Región / Ciudad Hora local Plataforma México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 21:00 Fox Sports México Estados Unidos — Nueva York (ET) 23:00 TNT / HBO Max Estados Unidos — Chicago (CT) 22:00 TNT / HBO Max Estados Unidos — Denver (MT) 21:00 TNT / HBO Max Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 20:00 TNT / HBO Max Canadá — Toronto / Montreal 23:00 TSN / AEW Plus Centroamérica 21:00 ViX / AEW Plus Panamá 22:00 ViX / AEW Plus Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 23:00 ViX / AEW Plus Colombia, Perú, Ecuador 22:00 ViX / AEW Plus Venezuela, Bolivia, Paraguay 23:00 ViX / AEW Plus Chile (Santiago) 00:00 (22 mar.) ViX / AEW Plus Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 00:00 (22 mar.) ViX / AEW Plus Reino Unido — Londres 04:00 (22 mar.) AEW Plus España, Francia, Alemania, Italia 05:00 (22 mar.) DAZN / AEW Plus Japón 13:00 (22 mar.) AEW Plus Australia — Sídney 15:00 (22 mar.) AEW Plus Nueva Zelanda — Auckland 17:00 (22 mar.) AEW Plus África y Medio Oriente Varía AEW Plus El horario es aproximado y puede retrasarse dependiendo de la duración de los juegos de la NCAA.