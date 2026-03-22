Este domingo 22 de marzo, AEW Collision se emitirá grabado desde el Save Mart Center, en el campus de la Universidad Estatal de California, en Fresno, California. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► Ayer en AEW Collision
- CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher retuvo ante Robbie Eagles.
- La Facción Ingobernable (Rush, Dralístico y The Beast Mortos) vencieron a Alpha Zo, Dom Kubrick y Lucas Riley.
- The Brawling Birds (Alex Windsor y Jamie Hayter) vencieron a Sisters of Sin (Julia Hart y Skye Blue).
- Death Riders (Claudio Castagnoli y Daniel García) vencieron a Komander y Máscara Dorada.
► Cartelera AEW Collision 22 de marzo 2026
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Místico, Kevin Knight y Mike Bailey (c) vs. Konosuke Takeshita, Josh Alexander y El Clon.
- Tommaso Ciampa vs. Lio Rush.
- Orange Cassidy y Roderick Strong vs. Jay Lethal y Lee Johnson.
- Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) vs. Alex Gracia y Vipress.
► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?
Fecha: domingo 22 de marzo de 2026.
Horario (referencia): Terminado el juego de basquetbol de la NCAA
Sede: Save Mart Center, Fresno, California.
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El horario es aproximado y puede retrasarse dependiendo de la duración de los juegos de la NCAA.