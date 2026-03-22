AEW COLLISION 21 DE MARZO 2026 .— El Campeón TNT, Kyle Fletcher, volverá a exponer su título, esta vez ante alguien que conoce bien sus movimientos: Robbie Eagles, integrante de New Japan Pro Wrestling y miembro de TMDK. Eagles es uno de los entrenadores que ayudó a forjar al campeón, así que conoce cada debilidad de Fletcher, cada hábito, cada error. Es una lucha donde el discípulo debe demostrar que ya superó al maestro. La acción de AEW Collision se emite desde el Save Mart Center, en Fresno, California.

Los peligrosos Death Riders (Claudio Castagnoli y Daniel Garcia) enfrentarán en una lucha de relevos a Komander y Máscara Dorada.

Por su parte, las Brawling Birds (Alex Windsor y Jamie Hayter) buscarán mantener su momentum ante las Sisters Of Sin (Julia Hart y Skye Blue).

Además, en una contienda de fuerza bruta, La Facción Ingobernable ( Rush, The Beast Mortos y Dralistico) se medirán con Don Kubrick, Alpha Zo y Lucas Raleigh.

AEW Collision 21 de marzo 2026

La acción comenzará inmediatamente después del baloncesto de la NCAA