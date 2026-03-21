Este sábado 21 de marzo, AEW Collision se emitirá grabado desde el Save Mart Center, en el campus de la Universidad Estatal de California, en Fresno, California. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado sábado en AEW Collision

Kevin Knight venció a El Clon (*** 1/2) Mark Davis venció a Komander (****) Thekla, Skye Blue y Julia Hart vencieron a Viva Van, Karisma y Tatevik (** 1/2) Ricochet, Toa Liona y Bishop Kaun vencieron a Juice Robinson, Austin Gunn y Ace Austin (*** 1/2) Lena Kross venció a Mina Shirakawa (*** 1/2) Andrade El Idolo venció a Máscara Dorada (****)

► Cartelera AEW Collision 21 de marzo 2026

CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) vs. Robbie Eagles.

Kyle Fletcher (c) vs. Robbie Eagles. Death Riders (Claudio Castagnoli y Daniel Garcia) vs. Komander y Máscara Dorada.

Brawling Birds (Alex Windsor y Jamie Hayter) vs. Sisters of Sin (Julia Hart y Skye Blue).

La Facción Ingobernable (Beast Mortos, Dralistico y RUSH) vs. Don Kubrick, Alpha Zo y Lucas Raleigh.

► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?

Fecha: sábado 21 de marzo de 2026.

Horario (referencia): Terminado el juego de basquetbol de la NCAA

Sede: Save Mart Center, Fresno, California.

Región / Ciudad Hora local Plataforma México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 21:00 Fox Sports México Estados Unidos — Nueva York (ET) 23:00 TNT / HBO Max Estados Unidos — Chicago (CT) 22:00 TNT / HBO Max Estados Unidos — Denver (MT) 21:00 TNT / HBO Max Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 20:00 TNT / HBO Max Canadá — Toronto / Montreal 23:00 TSN / AEW Plus Centroamérica 21:00 ViX / AEW Plus Panamá 22:00 ViX / AEW Plus Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 23:00 ViX / AEW Plus Colombia, Perú, Ecuador 22:00 ViX / AEW Plus Venezuela, Bolivia, Paraguay 23:00 ViX / AEW Plus Chile (Santiago) 00:00 (22 mar.) ViX / AEW Plus Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 00:00 (22 mar.) ViX / AEW Plus Reino Unido — Londres 04:00 (22 mar.) AEW Plus España, Francia, Alemania, Italia 05:00 (22 mar.) DAZN / AEW Plus Japón 13:00 (22 mar.) AEW Plus Australia — Sídney 15:00 (22 mar.) AEW Plus Nueva Zelanda — Auckland 17:00 (22 mar.) AEW Plus África y Medio Oriente Varía AEW Plus El horario es aproximado y puede retrasarse dependiendo de la duración de los juegos de la NCAA.