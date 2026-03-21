AEW COLLISION 21 de marzo de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Donde ver AEW Collision 21 de marzo 2026 | Kyle Fletcher vs. Robbie EaglesDonde ver AEW Collision 21 de marzo 2026 | Kyle Fletcher vs. Robbie Eagles

Este sábado 21 de marzo, AEW Collision se emitirá grabado desde el Save Mart Center, en el campus de la Universidad Estatal de California, en Fresno, California. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado sábado en AEW Collision

  1. Kevin Knight venció a El Clon (*** 1/2)
  2. Mark Davis venció a Komander (****)
  3. Thekla, Skye Blue y Julia Hart vencieron a Viva Van, Karisma y Tatevik (** 1/2)
  4. Ricochet, Toa Liona y Bishop Kaun vencieron a Juice Robinson, Austin Gunn y Ace Austin (*** 1/2)
  5. Lena Kross venció a Mina Shirakawa (*** 1/2)
  6. Andrade El Idolo venció a Máscara Dorada (****)

► Cartelera AEW Collision 21 de marzo 2026

Cobertura y resultados AEW Collision 21 de marzo 2026 | Kyle Fletcher vs. Robbie Eagles
AEW Collision 21 de marzo 2026.
  • CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) vs. Robbie Eagles.
  • Death Riders (Claudio Castagnoli y Daniel Garcia) vs. Komander y Máscara Dorada.
  • Brawling Birds (Alex Windsor y Jamie Hayter) vs. Sisters of Sin (Julia Hart y Skye Blue).
  • La Facción Ingobernable (Beast Mortos, Dralistico y RUSH) vs. Don Kubrick, Alpha Zo y Lucas Raleigh.

► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?

Fecha: sábado 21 de marzo de 2026.
Horario (referencia): Terminado el juego de basquetbol de la NCAA
Sede: Save Mart Center, Fresno, California.

 

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 21:00 Fox Sports México
Estados Unidos — Nueva York (ET) 23:00 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Chicago (CT) 22:00 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 21:00 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 20:00 TNT / HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal 23:00 TSN / AEW Plus
Centroamérica 21:00 ViX / AEW Plus
Panamá 22:00 ViX / AEW Plus
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 23:00 ViX / AEW Plus
Colombia, Perú, Ecuador 22:00 ViX / AEW Plus
Venezuela, Bolivia, Paraguay 23:00 ViX / AEW Plus
Chile (Santiago) 00:00 (22 mar.) ViX / AEW Plus
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 00:00 (22 mar.) ViX / AEW Plus
Reino Unido — Londres 04:00 (22 mar.) AEW Plus
España, Francia, Alemania, Italia 05:00 (22 mar.) DAZN / AEW Plus
Japón 13:00 (22 mar.) AEW Plus
Australia — Sídney 15:00 (22 mar.) AEW Plus
Nueva Zelanda — Auckland 17:00 (22 mar.) AEW Plus
África y Medio Oriente Varía AEW Plus

El horario es aproximado y puede retrasarse dependiendo de la duración de los juegos de la NCAA.
LA LUCHA SIGUE...
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- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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