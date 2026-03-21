Este sábado 21 de marzo, AEW Collision se emitirá grabado desde el Save Mart Center, en el campus de la Universidad Estatal de California, en Fresno, California. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► El pasado sábado en AEW Collision
- Kevin Knight venció a El Clon (*** 1/2)
- Mark Davis venció a Komander (****)
- Thekla, Skye Blue y Julia Hart vencieron a Viva Van, Karisma y Tatevik (** 1/2)
- Ricochet, Toa Liona y Bishop Kaun vencieron a Juice Robinson, Austin Gunn y Ace Austin (*** 1/2)
- Lena Kross venció a Mina Shirakawa (*** 1/2)
- Andrade El Idolo venció a Máscara Dorada (****)
► Cartelera AEW Collision 21 de marzo 2026
- CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) vs. Robbie Eagles.
- Death Riders (Claudio Castagnoli y Daniel Garcia) vs. Komander y Máscara Dorada.
- Brawling Birds (Alex Windsor y Jamie Hayter) vs. Sisters of Sin (Julia Hart y Skye Blue).
- La Facción Ingobernable (Beast Mortos, Dralistico y RUSH) vs. Don Kubrick, Alpha Zo y Lucas Raleigh.
► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?
Fecha: sábado 21 de marzo de 2026.
Horario (referencia): Terminado el juego de basquetbol de la NCAA
Sede: Save Mart Center, Fresno, California.
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El horario es aproximado y puede retrasarse dependiendo de la duración de los juegos de la NCAA.