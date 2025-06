AEW COLLISION 21 DE JUNIO 2025.— AEW retoma su horario habitual de los sábados por la noche tras la espectacular función en la Arena México. A pesar de que esa velada resultó ser mágica, no fue del todo favorable para Swerve Strickland, quien en el turno estelar fue quien recibió la cuenta de tres, cortesía de Jon Moxley. Ahora buscará reivindicarse frente al poderoso Shane Taylor, en un duelo que promete ser complicado, ya que Taylor llegará respaldado por el resto de Shane Taylor Promotions. La acción de AEW Collision se emite desde el ShoWare Center, en Kent, Washington.

En un combate de cuatro contra cuatro veremos a Thunder Rosa, Queen Aminata, Tay Melo y Anna Jay contra la Campeona Mundial ROH, Athena, Thekla, Megan Bayne y Penelope Ford.

Por su parte, el Campeón Mundial AEW y líder de los Death Riders, Jon Moxley, se medirá con AR Fox.

Además, estará presente la Campeona Mundial AEW, ‘Timeless’ Toni Storm.

► La función comenzó con unas breves declaraciones de Stokely Hathaway, quien estuvo acompañado por Konosuke Takeshita y FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler). Hathaway afirmó que ganarían su lucha de tercias de esta noche.

Fresh off #AEWGrandSlamMexico , we’re LIVE with #AEWCollision — and FTR and PROTOSHITA are vowing victory in tonight’s All-Star 8-Man Tag!

► Luego, Tony Schiavone y Nigel McGuinness dieron la bienvenida oficial a la transmisión. La música del Campeón Mundial de Peso Completo AEW, Jon Moxley, sonó y lo vimos junto a Wheeler Yuta afuera del recinto.

► Las cámaras los siguieron mientras entraban por el público rumbo al ring para el primer combate de la noche. AR Fox hizo su entrada desde la tarima para enfrentarlos.

https://twitter.com/AEW/status/1936577354337243221?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1936577354337243221%7Ctwgr%5E05a0e3fdf3c9da2825910c0315489b8254dcef82%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-4097080963315536991.ampproject.net%2F2505300108000%2Fframe.html

► Tras el combate, Jon Moxley continuó castigando a AR Fox y luego le pidió un micrófono a Wheeler Yuta. Moxley arremetió contra Hangman Adam Page, mientras Yuta sacaba a Fox del ring.

►3- Moxley dijo que Page ha desperdiciado su talento durante años y que está harto de sus «lloriqueos». El público lo abucheó, pero Moxley afirmó que este es un deporte y un negocio para gente dura.

► Luego advirtió que el próximo 12 de julio en All In, lo sacará del negocio para siempre. Moxley remató diciendo que Page puede volver a contar gallinas en su granja, porque esta industria no es para él. Moxley tiró el micrófono al suelo mientras sonaba su música.

► Después, se emitió una viñeta repasando lo mejor del especial AEW Dynamite Grand Slam: México, un evento inolvidable.

TNT Champion @AdamColePro , @ringofhonor World Champion @bandidowrestler , Daniel Garcia, and @roderickstrong walk into the All-Star 8-Man Tag Match with full confidence!

Quick as a shot, here comes ROH World Champion @BandidoWrestler !

► Tras el combate, los rudos intentaron continuar el ataque sobre los técnicos, pero The Outrunners llegaron al ring para hacer el salve. The Outrunners limpiaron la casa y sacaron del ring a FTR y Protoshita, obligando a los rudos a retirarse por la rampa.

The Outrunners make the save against FTR and The Don Callis Family!

► Luego, nos dirigimos a la zona de entrevistas, donde escuchamos las declaraciones de las ocho mujeres que participarán en la lucha estelar femenil de relevos australianos más tarde esta noche, destacando la actitud altiva de Athena, quien mostró desprecio por sus compañeras de equipo.

They all have a point to prove and a score to settle as we hear from the participants in the All-Star 8-Woman Tag!

► En la mesa de comentaristas, se promocionó el combate por el Campeonato Mundial Femenino de AEW que se celebrará en All In: Texas. A continuación, se transmitió una entrevista desde el AEW Grand Slam: México en la que Mercedes Moné se declaró maestra de cualquier juego y lanzó una advertencia directa a Toni Storm.

"Toni, you think you're going to play mind games with me? Well, I'm the master of any game."

NEW @CMLL_OFICIAL World Women's Champion @MercedesVarnado shared a warning to AEW Women's World Champion Toni Storm with @ReneePaquette after Storm's surprise appearance at Arena México! pic.twitter.com/t3q013HtSk

— All Elite Wrestling (@AEW) June 19, 2025