Este sábado 21 de febrero, AEW Collision se emitirá desde la Frontwave Arena, en Oceanside, California. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
►Hace dos semanas en AEW Collision
Las luchas presentadas fueron:
- Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Bishop Kaun y Toa Liona (**** 1/2)
- Kevin Knight venció a Scorpio Sky (*** 1/2)
- Mina Shirakawa venció a Viva Van (***)
- Marina Shafir y Wheeler Yuta vencieron a Dante Martin y Zayda Steel (*** 1/2)
- Thekla venció a Brittnie Brooks (+ 1/2)
- LUCHA EN EL PARQUEADERO: Eddie Kingston, Ortiz, Dezmond Xavier y Zachary Wentz vencieron a Big Bill, Bryan Keith, James Drake y Zack Gibson (**** 1/2)
- CAMPEONATO TNT: Tommaso Ciampa (c) retuvo ante Claudio Castagnoli y Roderick Strong (**** 1/2)
► Cartelera AEW Collision 21 de febrero 2026
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO CMLL: Claudio Castagnoli (c) vs. Josh Alexander.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Jet Set Rodeo (‘Hangman’ Adam Page, Kevin Knight y ‘Speedball’ Mike Bailey) (c) vs. The Demand (Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona).
- Thunder Rosa vs. Julia Hart.
► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?
Fecha: sábado 21 de febrero de 2026
Horario anunciado en EE. UU.: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT
Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Frontwave Arena, Oceanside, California.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Fox Sports México
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TNT / HBO Max
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TNT / HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TNT / HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TNT / HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN / AEW Plus (TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|20:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Chile — Santiago
|22:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Reino Unido — Londres
|01:00 (domingo)
|AEW Plus (TrillerTV) / ITV (emisión diferida)
|Europa continental — España, Francia, Alemania, Italia
|02:00 (domingo)
|AEW Plus (TrillerTV) / DAZN (según país)
|Japón — Tokio
|10:00 (domingo)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Australia — Sídney
|12:00 (domingo)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Nueva Zelanda — Auckland
|14:00 (domingo)
|AEW Plus (TrillerTV)