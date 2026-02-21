AEW Collision 21 de febrero 2026 | Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Claudio Castagnoli vs. Josh Alexander

Este sábado 21 de febrero, AEW Collision se emitirá desde la Frontwave Arena, en Oceanside, California. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

►Hace dos semanas en AEW Collision

Las luchas presentadas fueron:

  1. Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Bishop Kaun y Toa Liona (**** 1/2)
  2. Kevin Knight venció a Scorpio Sky (*** 1/2)
  3. Mina Shirakawa venció a Viva Van (***)
  4. Marina Shafir y Wheeler Yuta vencieron a Dante Martin y Zayda Steel (*** 1/2)
  5. Thekla venció a Brittnie Brooks (+ 1/2)
  6. LUCHA EN EL PARQUEADERO: Eddie Kingston, Ortiz, Dezmond Xavier y Zachary Wentz vencieron a Big Bill, Bryan Keith, James Drake y Zack Gibson (**** 1/2)
  7. CAMPEONATO TNT: Tommaso Ciampa (c) retuvo ante Claudio Castagnoli y Roderick Strong (**** 1/2)

► Cartelera AEW Collision 21 de febrero 2026

Cobertura y resultados AEW Collision 21 de febrero 2026 | Claudio Castagnoli vs. Josh Alexander
AEW Collision 21 de febrero 2026.
  • CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO CMLL: Claudio Castagnoli (c) vs. Josh Alexander.
  • CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Jet Set Rodeo (‘Hangman’ Adam Page, Kevin Knight y ‘Speedball’ Mike Bailey) (c) vs. The Demand (Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona).
  • Thunder Rosa vs. Julia Hart.

► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?

Fecha: sábado 21 de febrero de 2026
Horario anunciado en EE. UU.: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT
Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Frontwave Arena, Oceanside, California.

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Fox Sports México
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TNT / HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus (TrillerTV)
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 AEW Plus (TrillerTV)
Panamá 20:00 AEW Plus (TrillerTV)
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 21:00 AEW Plus (TrillerTV)
Colombia, Perú, Ecuador 20:00 AEW Plus (TrillerTV)
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 AEW Plus (TrillerTV)
Chile — Santiago 22:00 AEW Plus (TrillerTV)
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 AEW Plus (TrillerTV)
Reino Unido — Londres 01:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV) / ITV (emisión diferida)
Europa continental — España, Francia, Alemania, Italia 02:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV) / DAZN (según país)
Japón — Tokio 10:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV)
Australia — Sídney 12:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV)
Nueva Zelanda — Auckland 14:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV)
🏆 Combate ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis
Claudio Castagnoli (c) vs. Josh Alexander
Campeonato Mundial de Peso Completo CMLL		 Castagnoli Retiene 80% Difícilmente Alexander podría derrotar al enrachado Claudio Castagnoli
Jetset Rodeo (c) vs. The Demand
Campeonato Mundial de Tríos CMLL		 Jetset Rodeo Retiene 65% El momentum de Page tras ganar la oportunidad titular en Revolution debe continuar.
Thunder Rosa vs. Julia Hart Thunder Rosa 95% AEW protege a los luchadores que regresan de lesión, especialmente en su primera lucha tras 6 meses.
