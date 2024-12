AEW COLLISION 21 DE DICIEMBRE 2024 .— AEW debuta en el emblemático Hammerstein Ballroom, ubicado en el Manhattan Center de la ciudad de New York. Este lugar será el escenario idóneo para la recta final del torneo Continental Classic, en especial debido al quíntuple empate de la Liga Dorada: Tanto Will Ospreay como Ricochet como Claudio Castagnoli como Brody King como Darby Allin llevan seis puntos, y este sábado veremos quiénes toman la delantera cuando Ospreay enfrente a Ricochet y Castagnoli enfrente a Darby Allin. Será uno de los mejores episodios del año. La acción de AEW Collision se emite desde el Hammerstein Ballroom, en New York City, New York.

La Liga Azul, por otro lado, tiene como líder a Kyle Fletcher con 9 puntos, seguido de Kazuchika Okada, con 7 puntos. Las dos luchas programadas para este sábado pueden cambiar el escenario: Una es Shelton Benjamin (6 puntos) contra Daniel García (4 puntos); la otra Mark Briscoe (6 puntos) contra The Beast Mortos (0 puntos).

Además, MJF tendrá un careo con Adam Cole a una semana de su lucha en Worlds End.

AEW Collision 21 de diciembre 2024

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro