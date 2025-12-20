AEW COLLISION 20 DE DICIEMBRE 2025 .— Kazuchika Okada, el ganador del Continental Classic del año pasado, lleva seis puntos, así que en la Liga Dorada está empatado con Kyle Fletcher, PAC y ‘Speedball’ Mike Bailey. Este sábado intentará tomar la delantera cuando enfrente a Kevin Knight, quien con sólo tres puntos no parece tener muchas probabilidades. Será una de las luchas principales del especial vespertino Holiday Bash, a unos cuantos días de Navidad y a una semana de Worlds End. La acción de AEW Collision se emite desde la Co-op Live, en Manchester, Inglaterra.

En otra lucha de la Liga Dorada, Jack Perry, quien va hasta abajo en la tabla, con cero puntos, se medirá con ‘Speedball’ Mike Bailey.

Por su parte, Mercedes Moné defenderá el Campeonato Indisputable Femenil Británico RevPro ante Alex Windsor.

Además, Eddie Kingston enfrentará a Nathan Cruz.

AEW Collision 20 de diciembre 2025

La cobertura en vivo inicia a la 1:30 pm, hora del centro