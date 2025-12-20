AEW COLLISION 20 DE DICIEMBRE 2025 .— Kazuchika Okada, el ganador del Continental Classic del año pasado, lleva seis puntos, así que en la Liga Dorada está empatado con Kyle Fletcher, PAC y ‘Speedball’ Mike Bailey. Este sábado intentará tomar la delantera cuando enfrente a Kevin Knight, quien con sólo tres puntos no parece tener muchas probabilidades. Será una de las luchas principales del especial vespertino Holiday Bash, a unos cuantos días de Navidad y a una semana de Worlds End. La acción de AEW Collision se emite desde la Co-op Live, en Manchester, Inglaterra.
- AEW COLLISION 6 de diciembre 2025 | Claudio Castagnoli vs. Máscara Dorada.
- AEW DYNAMITE 10 de diciembre 2025 | WINTER is COMING.
- AEW COLLISION 13 de diciembre 2025 | Claudio Castagnoli vs. Konosuke Takeshita.
- AEW DYNAMITE + COLLISION 17 de diciembre 2025 | Máscara Dorada vs. Orange Cassidy.
En otra lucha de la Liga Dorada, Jack Perry, quien va hasta abajo en la tabla, con cero puntos, se medirá con ‘Speedball’ Mike Bailey.
Por su parte, Mercedes Moné defenderá el Campeonato Indisputable Femenil Británico RevPro ante Alex Windsor.
Además, Eddie Kingston enfrentará a Nathan Cruz.
AEW Collision 20 de diciembre 2025
La cobertura en vivo inicia a la 1:30 pm, hora del centro