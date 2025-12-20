AEW COLLISION 20 de diciembre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Kazuchika Okada vs. Kevin Knight

por
Cobertura y resultados AEW Collision 20 de diciembre 2025 | Kazuchika Okada vs. Kevin Knight

AEW COLLISION 20 DE DICIEMBRE 2025 .— Kazuchika Okada, el ganador del Continental Classic del año pasado, lleva seis puntos, así que en la Liga Dorada está empatado con Kyle Fletcher, PAC y ‘Speedball’ Mike Bailey. Este sábado intentará tomar la delantera cuando enfrente a Kevin Knight, quien con sólo tres puntos no parece tener muchas probabilidades. Será una de las luchas principales del especial vespertino Holiday Bash, a unos cuantos días de Navidad y a una semana de Worlds End. La acción de AEW Collision se emite desde la Co-op Live, en Manchester, Inglaterra.

En otra lucha de la Liga Dorada, Jack Perry, quien va hasta abajo en la tabla, con cero puntos, se medirá con ‘Speedball’ Mike Bailey.

Por su parte, Mercedes Moné defenderá el Campeonato Indisputable Femenil Británico RevPro ante Alex Windsor.

Además, Eddie Kingston enfrentará a Nathan Cruz.

AEW Collision 20 de diciembre 2025
La cobertura en vivo inicia a la 1:30 pm, hora del centro

Donde ver AEW Collision 20 de diciembre 2025 | Kazuchika Okada vs. Kevin Knight
AEW Collision 20 de diciembre 2025.

 

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

Archivo de artículos