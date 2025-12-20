AEW COLLISION 20 de diciembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Donde ver AEW Collision 20 de diciembre 2025 | Kazuchika Okada vs. Kevin Knight

Este sábado 20 de diciembre, AEW Collision se emitirá grabado desde la Co-op Live, en Manchester, Inglaterra en un horario especial de medio día.

►La semana pasada en AEW Collision

  1. Swerve Strickland venció a Josh Alexander (***).
  2. Jamie Hayter y Kris Statlander vencieron a Sisters Of Sin (Julia Hart y Skye Blue) (***).
  3. CONTINENTAL CLASSIC, LIGA AZUL: Claudio Castagnoli [7] empató con Konosuke Takeshita [7] por límite de tiempo (***1/2).
  4. CONTINENTAL CLASSIC, LIGA DORADA: ‘Speedball’ Mike Bailey [6] venció a Kevin Knight [3] (***).
  5. CAMPEONATO TNT: Mark Briscoe retuvo al vencer a Daniel García (***).

► Cartelera AEW Collision 20 de diciembre 2025

Cobertura y resultados AEW Collision 20 de diciembre 2025 | Kazuchika Okada vs. Kevin Knight
AEW Collision 20 de diciembre 2025.
  • CONTINENTAL CLASSIC – LIGA DORADA: Kazuchika Okada (6 pts) vs. Kevin Knight (3 pts).
  • CONTINENTAL CLASSIC – LIGA DORADA: Jack Perry (0 pts) vs. ‘Speedball’ Mike Bailey (6 pts).
  • CAMPEONATO INDISPUTABLE FEMENIL BRITÁNICO REVPRO: Mercedes Moné (c) vs. Alex Windsor.
  • Eddie Kingston vs. Nathan Cruz.

► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?

Fecha: sábado 20 de diciembre de 2025 (grabado el miércoles 17 de diciembre).
Horario de referencia: 13:30 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Co-op Live, Manchester, Inglaterra.

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 13:30 Fox Sports México
Estados Unidos — Nueva York (ET) 14:30 TNT (TV) / HBO Max (streaming)
Estados Unidos — Chicago (CT) 13:30 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 12:30 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 11:30 TNT / HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 14:30 TSN (según mercado) / AEW Plus (TrillerTV)
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 13:30 ViX (LATAM) / AEW Plus (TrillerTV)
Panamá 14:30 ViX (LATAM) / AEW Plus
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 15:30 ViX / AEW Plus / canales locales
Región Andina — Colombia, Perú, Ecuador 14:30 ViX (LATAM) / AEW Plus
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 15:30 ViX / AEW Plus
Chile (Santiago) 16:30 ViX / AEW Plus
Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 16:30 ViX / AEW Plus / operadores locales
Reino Unido — Londres 19:30 ITV / ITV4 (emisión diferida) y AEW Plus (TrillerTV)
Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania 20:30 DAZN y/o AEW Plus (según país)
Asia — Japón (Tokio) 04:30 (domingo) AEW Plus / plataformas locales
Oceanía — Australia (Sídney) / Nueva Zelanda (Auckland) 06:30 / 08:30 (domingo) AEW Plus / distribuidores locales
