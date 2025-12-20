Este sábado 20 de diciembre, AEW Collision se emitirá grabado desde la Co-op Live, en Manchester, Inglaterra en un horario especial de medio día.
►La semana pasada en AEW Collision
- Swerve Strickland venció a Josh Alexander (***).
- Jamie Hayter y Kris Statlander vencieron a Sisters Of Sin (Julia Hart y Skye Blue) (***).
- CONTINENTAL CLASSIC, LIGA AZUL: Claudio Castagnoli [7] empató con Konosuke Takeshita [7] por límite de tiempo (***1/2).
- CONTINENTAL CLASSIC, LIGA DORADA: ‘Speedball’ Mike Bailey [6] venció a Kevin Knight [3] (***).
- CAMPEONATO TNT: Mark Briscoe retuvo al vencer a Daniel García (***).
► Cartelera AEW Collision 20 de diciembre 2025
- CONTINENTAL CLASSIC – LIGA DORADA: Kazuchika Okada (6 pts) vs. Kevin Knight (3 pts).
- CONTINENTAL CLASSIC – LIGA DORADA: Jack Perry (0 pts) vs. ‘Speedball’ Mike Bailey (6 pts).
- CAMPEONATO INDISPUTABLE FEMENIL BRITÁNICO REVPRO: Mercedes Moné (c) vs. Alex Windsor.
- Eddie Kingston vs. Nathan Cruz.
► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?
Fecha: sábado 20 de diciembre de 2025 (grabado el miércoles 17 de diciembre).
Horario de referencia: 13:30 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Co-op Live, Manchester, Inglaterra.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|13:30
|Fox Sports México
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|14:30
|TNT (TV) / HBO Max (streaming)
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|13:30
|TNT / HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|12:30
|TNT / HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|11:30
|TNT / HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|14:30
|TSN (según mercado) / AEW Plus (TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|13:30
|ViX (LATAM) / AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|14:30
|ViX (LATAM) / AEW Plus
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|15:30
|ViX / AEW Plus / canales locales
|Región Andina — Colombia, Perú, Ecuador
|14:30
|ViX (LATAM) / AEW Plus
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|15:30
|ViX / AEW Plus
|Chile (Santiago)
|16:30
|ViX / AEW Plus
|Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|16:30
|ViX / AEW Plus / operadores locales
|Reino Unido — Londres
|19:30
|ITV / ITV4 (emisión diferida) y AEW Plus (TrillerTV)
|Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania
|20:30
|DAZN y/o AEW Plus (según país)
|Asia — Japón (Tokio)
|04:30 (domingo)
|AEW Plus / plataformas locales
|Oceanía — Australia (Sídney) / Nueva Zelanda (Auckland)
|06:30 / 08:30 (domingo)
|AEW Plus / distribuidores locales