AEW COLLISION 2 DE NOVIEMBRE 2024 .— Mariah May defenderá el Campeonato Mundial Femenil AEW ante Anna Jay, quien se ganó su oportunidad al vencer a la propia May en un World Title Eliminator en el reciente Battle of the Belts XII, consolidándose como la contendiente #1. Jay ha sorprendido tras un regreso de Japón, donde compitió en en el STARDOM Grand Prix. Esa experiencia le ha dado las herramientas para vencer a oponentes como Harley Cameron y Trish Adora, además de la mencionada campeona May, quien lleva tres defensas a su título, la más reciente en WrestleDream, frente a Willow Nightingale​. ¿Veremos la coronación de una nueva reina o Mariah May seguirá en el trono? La acción de AEW Collision se emite desde el Liacouras Center, en Philadelphia, Pennsylvania.

Komander, quien viene de una importante victoria sobre Lio Rush en AEW Rampage, enfrentará a Kyle Fletcher en una batalla de velocidad y precisión que promete ser imperdible.

Además, Thunder Rosa y Harley Cameron, quienes tienen cuentas pendientes, buscarán zanjar su rivalidad con un mano a mano.

AEW Collision 2 de noviembre 2024

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro