Este jueves 2 de abril, AEW Collision se emitirá grabado desde el Canadá Life Centre, en Winnipeg, Manitoba, Canadá. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► El pasado sábado en AEW Collision
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Megan Bayne y Lena Kross (c) retuvieron ante Harley Cameron y Willow Nightingale (****)
- Myron Reed venció a Johnny TV (*** 1/2)
- Jon Moxley y Daniel García vencieron a Isiah Kassidy y Marq Quen (*****)
- Jamie Hayter, Alexa Windsor y Mina Shirakawa vencieron a Nixi XS, Aminah Belmont y Haven Harris (***)
- Tommaso Ciampa venció a Ace Austin (*****)
- Kyle Fletcher y Mark Davis vencieron a Zachary Wentz y Dezmond Xavier (****)
- CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada (c) retuvo ante Kevin Knight (**** 1/2)
► Momentos clave
- El punto decisivo llegó cuando Megan Bayne y Lena Kross conectaron el “Divine Intervention” sobre Harley Cameron, tras aislarla del relevo y romper el impulso de las retadoras, asegurando la retención.
- Cuando Johnny TV falla el Starship Pain, Myron Reed aprovechó el error, conectando un cutter de rebote seguido de un 450 splash para llevarse la victoria en su debut individual.
- Los Death Riders neutralizaron el ritmo aéreo de Private Party, permitiéndoles imponer su estilo y cerrar con autoridad.
- Prácticamente un trámite: la ofensiva combinada de Mina Shirakawa, Jamie Hayter y Alex Windsor liquidó rápidamente a Nixi XS, Aminah Belmont y Haven Harris, mostrando dominio total y enviando un mensaje directo a sus enemigas.
- Tommaso Ciampa logró frenar la velocidad de Ace Austin y capitalizó con su ofensiva contundente para asegurar la cuenta de tres, reafirmando su intención de ir por oro en AEW.
- Kyle Fletcher y Mark Davis impusieron su juego en equipo y castigaron sin piedad a Zachary Wentz y Dezmond Xavier, sellando la victoria tras dominar el tramo final.
- Kazuchika Okada bloqueó el ataque final de Kevin Knight y, en el intercambio final, usó las cuerdas ilegalmente para asegurar la victoria, reteniendo el campeonato.
► Cartelera AEW Collision 28 de marzo 2026
- Tommaso Ciampa vs. Juice Robinson.
- TORNADO TAG MATCH: Místico, Orange Cassidy, Kevin Knight y Roderick Strong vs. Death Riders (Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta) y The Dogs (David Finlay y Clark Connors).
- Jon Moxley vs. Anthony Bowens.
- The Rascalz vs. Andrade El Ídolo y Mark Davis.
- RETO ABIERTO por el CAMPEONATO TBS: Willow Nightingale (c) vs. ????
- Divine Dominion en acción.
- FTR en acción.
► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?
Fecha: jueves 2 de abril de 2026.
Horario (referencia): 18:00 hrs, Ciudad de México
Sede: Canadá Life Centre, Winnipeg, Manitoba, Canadá.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Fox Sports México
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TNT / HBO Max
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TNT / HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TNT / HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TNT / HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN / AEW Plus
|Centroamérica
|18:00
|ViX / AEW Plus
|Panamá
|19:00
|ViX / AEW Plus
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|ViX / AEW Plus
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|ViX / AEW Plus
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|ViX / AEW Plus
|Chile (Santiago)
|21:00
|ViX / AEW Plus
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|ViX / AEW Plus
|Reino Unido — Londres
|00:00 (29 mar.)
|AEW Plus
|España, Francia, Alemania, Italia
|01:00 (29 mar.)
|DAZN / AEW Plus
|Japón
|09:00 (29 mar.)
|AEW Plus
|Australia — Sídney
|11:00 (29 mar.)
|AEW Plus
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (29 mar.)
|AEW Plus
|África y Medio Oriente
|Varía
|AEW Plus
Los horarios pueden variar dependiendo de programación local o cambios de horario de verano.
LA LUCHA SIGUE…