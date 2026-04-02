Este jueves 2 de abril, AEW Collision se emitirá grabado desde el Canadá Life Centre, en Winnipeg, Manitoba, Canadá. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado sábado en AEW Collision

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Megan Bayne y Lena Kross (c) retuvieron ante Harley Cameron y Willow Nightingale (****) Myron Reed venció a Johnny TV (*** 1/2) Jon Moxley y Daniel García vencieron a Isiah Kassidy y Marq Quen (*****) Jamie Hayter, Alexa Windsor y Mina Shirakawa vencieron a Nixi XS, Aminah Belmont y Haven Harris (***) Tommaso Ciampa venció a Ace Austin (*****) Kyle Fletcher y Mark Davis vencieron a Zachary Wentz y Dezmond Xavier (****) CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada (c) retuvo ante Kevin Knight (**** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Collision 28 de marzo 2026

Tommaso Ciampa vs. Juice Robinson.

TORNADO TAG MATCH: Místico, Orange Cassidy, Kevin Knight y Roderick Strong vs. Death Riders (Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta) y The Dogs (David Finlay y Clark Connors).

Místico, Orange Cassidy, Kevin Knight y Roderick Strong vs. Death Riders (Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta) y The Dogs (David Finlay y Clark Connors). Jon Moxley vs. Anthony Bowens.

The Rascalz vs. Andrade El Ídolo y Mark Davis.

RETO ABIERTO por el CAMPEONATO TBS: Willow Nightingale (c) vs. ????

Willow Nightingale (c) vs. ???? Divine Dominion en acción.

FTR en acción.

► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?

Fecha: jueves 2 de abril de 2026.

Horario (referencia): 18:00 hrs, Ciudad de México

Sede: Canadá Life Centre, Winnipeg, Manitoba, Canadá.

Región / Ciudad Hora local Plataforma México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TNT / HBO Max Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TNT / HBO Max Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TNT / HBO Max Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TNT / HBO Max Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus Centroamérica 18:00 ViX / AEW Plus Panamá 19:00 ViX / AEW Plus Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX / AEW Plus Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX / AEW Plus Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 ViX / AEW Plus Chile (Santiago) 21:00 ViX / AEW Plus Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 ViX / AEW Plus Reino Unido — Londres 00:00 (29 mar.) AEW Plus España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (29 mar.) DAZN / AEW Plus Japón 09:00 (29 mar.) AEW Plus Australia — Sídney 11:00 (29 mar.) AEW Plus Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (29 mar.) AEW Plus África y Medio Oriente Varía AEW Plus

Los horarios pueden variar dependiendo de programación local o cambios de horario de verano.

LA LUCHA SIGUE…