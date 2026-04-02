AEW COLLISION 2 de abril de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver AEW Collision 2 de abril 2026 | Tommaso Ciampa vs. Juice Robinson

Este jueves 2 de abril, AEW Collision se emitirá grabado desde el Canadá Life Centre, en Winnipeg, Manitoba, Canadá. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado sábado en AEW Collision

  1. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Megan Bayne y Lena Kross (c) retuvieron ante Harley Cameron y Willow Nightingale (****)
  2. Myron Reed venció a Johnny TV (*** 1/2)
  3. Jon Moxley y Daniel García vencieron a Isiah Kassidy y Marq Quen (*****)
  4. Jamie Hayter, Alexa Windsor y Mina Shirakawa vencieron a Nixi XS, Aminah Belmont y Haven Harris (***)
  5. Tommaso Ciampa venció a Ace Austin (*****)
  6. Kyle Fletcher y Mark Davis vencieron a Zachary Wentz y Dezmond Xavier (****)
  7. CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada (c) retuvo ante Kevin Knight (**** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Collision 28 de marzo 2026

Cobertura y resultados AEW Collision 2 de abril 2026 | Tommaso Ciampa vs. Juice Robinson
AEW Collision 2 de abril 2026.
  • Tommaso Ciampa vs. Juice Robinson.
  • TORNADO TAG MATCH: Místico, Orange Cassidy, Kevin Knight y Roderick Strong vs. Death Riders (Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta) y The Dogs (David Finlay y Clark Connors).
  • Jon Moxley vs. Anthony Bowens.
  • The Rascalz vs. Andrade El Ídolo y Mark Davis.
  • RETO ABIERTO por el CAMPEONATO TBS: Willow Nightingale (c) vs. ????
  • Divine Dominion en acción.
  • FTR en acción.

► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?

Fecha: jueves 2 de abril de 2026.
Horario (referencia): 18:00 hrs, Ciudad de México
Sede: Canadá Life Centre, Winnipeg, Manitoba, Canadá.

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TNT / HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus
Centroamérica 18:00 ViX / AEW Plus
Panamá 19:00 ViX / AEW Plus
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX / AEW Plus
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX / AEW Plus
Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 ViX / AEW Plus
Chile (Santiago) 21:00 ViX / AEW Plus
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 ViX / AEW Plus
Reino Unido — Londres 00:00 (29 mar.) AEW Plus
España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (29 mar.) DAZN / AEW Plus
Japón 09:00 (29 mar.) AEW Plus
Australia — Sídney 11:00 (29 mar.) AEW Plus
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (29 mar.) AEW Plus
África y Medio Oriente Varía AEW Plus

Los horarios pueden variar dependiendo de programación local o cambios de horario de verano.

LA LUCHA SIGUE…
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- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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