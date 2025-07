AEW COLLISION 19 de julio 2025 | Resultados en vivo | Rush vs. Katsuyori Shibata ►2- Megan Bayne vs. Tay Melo

Bayne llegó primero al ring y no perdió tiempo en acorralar a Melo con ataques de hombro. La brasileña reaccionó con golpes en la esquina, pero Bayne la derribó de nuevo. Melo intentó un supléx sin éxito, fue lanzada a la lona y sorprendió con una palanca al brazo que transicionó a triángulo. Bayne se la quitó de encima con brutalidad. Melo logró sacarla del ring con una patada en la cara y buscó una plancha cruzada, pero fue atrapada y arrojada con fuerza. Tras la pausa, Melo retomó el control con un destroza quijadas y una ráfaga de antebrazos. Bayne respondió con un lazo irlandés, pero Melo esquivó y conectó tres patadas voladoras. Ambas intercambiaron súplex, hasta que Melo atrapó a Bayne con el candado The Octopus. Bayne la azotó con un falcon arrow, pero no fue suficiente. Melo respondió con un rodillazo en carrera y un Canadian Destroyer que no alcanzó para el conteo. Bayne bloqueó el TayKO y la destrozó con fallaway slam, lazo volador y su remate final para llevarse la victoria.