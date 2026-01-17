AEW COLLISION 17 DE ENERO 2026 .— ‘Hangman’ Adam Page sigue en guerra contra Samoa Joe. El miércoles pasado derrotó a Bryan Keith, quien había aceptado la recompensa que Joe puso a su cabeza. Con esa victoria pudo acercarse a otro duelo ante Joe, que será por el Campeonato Mundial de Tríos AEW. Joe y sus Opps (Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs) defenderán el título ante Hangman y la dupla JetSpeed (Kevin Knight y ‘Speedball’ Mike Bailey). Hangman llega dispuesto a darle otro duro golpe a Joe en su cruzada de venganza. ¿Podrá Joe contenerlo? La acción de AEW Collision se emite desde el Arizona Financial Theatre en Phoenix, Arizona.
El cartel de AEW Collision 17 de enero 2026 es:
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: The Opps (Samoa Joe, Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs) (c) vs. ‘Hangman’ Adam Page y JetSpeed (Kevin Knight y ‘Speedball’ Mike Bailey)
- CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO NACIONAL AEW: Jack Perry vs. Anthony Bowens.
- Andrade el Ídolo vs. Angélico.
- Eddie Kingston y Ortiz vs. Grizzled Young Veterans (James Drake y Zack Gibson).
- Marina Shafir vs Zayda Steel.
- SkyFlight (Scorpio Sky, Dante Martin y Darius Martin) vs. The Don Callis Family (Kyle Fletcher, El Clon y Josh Alexander).
- Megan Bayne y Penelope Ford vs. Danielle Kamela y Viva Van.
AEW Collision 17 de enero 2026
La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro