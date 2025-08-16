AEW COLLISION 16 DE AGOSTO 2025 .— Una lucha de cuatro esquinas definirá al próximo retador al Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP. Nigel McGuinness, Daniel García, Hechicero y Lee Moriarty se jugarán la oportunidad de enfrentar a Zack Sabre Jr. en AEWxNJPW Forbidden Door, uno de los eventos más esperados del año. Si bien todos tienen credenciales para llevarse el triunfo, los favoritos son McGuinness, quien regresó al ring y busca consolidar su legado, y Hechicero, el joven maestro de la lucha técnica. La acción de AEW Collision se emite desde The Andrew J. Brady Music Center, en Cincinnati, Ohio.

Los peligrosos Death Riders (Jon Moxley y Wheeler Yuta) enfrentarán a la dupla JetSpeed (‘Speedball’ Mike Bailey y Kevin Knight).

Y en otra lucha de cuatro esquinas, pero jugándose cien mil dólares, veremos a Julia Hart vs. Kris Statlander vs. Penelope Ford vs. Anna Jay.

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro