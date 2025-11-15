AEW COLLISION 15 DE NOVIEMBRE 2025 .— Mark Briscoe llegará al cuadrilátero con sed de venganza este sábado cuando enfrente a Mark Davis en un mano a mano pactado tras el ataque que recibió por parte de la Don Callis Family durante AEW Blood & Guts. Davis irrumpió en backstage para agredirlo y retrasar su entrada a la jaula, lo cual condujo al reto que marca un nuevo capítulo en su rivalidad. Briscoe buscará confirmar que su victoria colectiva en Blood & Guts no fue casual, y Davis intentará demostrar que su regreso lo convierte en una amenaza a la que hay que tener en cuenta.
La acción de AEW Collision se emite desde la Erie Insurance Arena en Erie, Pensilvania.
AEW Collision 15 de noviembre 2025
La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro