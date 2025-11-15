AEW COLLISION 15 de noviembre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Mark Briscoe vs. Mark Davis

AEW COLLISION 15 DE NOVIEMBRE 2025 .— Mark Briscoe llegará al cuadrilátero con sed de venganza este sábado cuando enfrente a Mark Davis en un mano a mano pactado tras el ataque que recibió por parte de la Don Callis Family durante AEW Blood & Guts. Davis irrumpió en backstage para agredirlo y retrasar su entrada a la jaula, lo cual condujo al reto que marca un nuevo capítulo en su rivalidad. Briscoe buscará confirmar que su victoria colectiva en Blood & Guts no fue casual, y Davis intentará demostrar que su regreso lo convierte en una amenaza a la que hay que tener en cuenta.

La acción de AEW Collision se emite desde la Erie Insurance Arena en Erie, Pensilvania.

