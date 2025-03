AEW COLLISION 15 DE MARZO 2025 .— FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) volverán a enfrentarse con el Undisputed Kingdom (Kyle O’Reilly y Roderick Strong) en una revancha del combate celebrado el 1 de marzo en AEW Collision, donde The Undisputed Kingdom se llevó la victoria en circunstancias controvertidas. En esa ocasión, FTR creyeron haber ganado el combate, pero la decisión fue revertida debido a que el pie de O’Reilly estaba en la cuerda durante la cuenta. Posteriormente, O’Reilly y Strong lograron la victoria definitiva. Tras la lucha, FTR rechazó un apretón de manos ofrecido por sus oponentes. Ahora, en esta revancha, Wheeler y Harwood buscarán reivindicarse y demostrar su supremacía en la división de parejas. La acción de AEW Collision se emite desde The Theater at Virgin Hotels Las Vegas, en Paradise, Nevada.

En el torneo para definir al contendiente #1 por el Campeonato Internacional AEW, en poder de Kenny Omega, este sábado veremos dos luchas. En una de ellas, Ricochet enfrentará a Katsuyori Shibata. En la otra, Mark Davis se medirá con Mark Briscoe.

AEW Collision 15 de marzo 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro