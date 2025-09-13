AEW COLLISION 13 DE SEPTIEMBRE 2025 .— Después de sufrir dos derrotas ante Jon Moxley, Daniel García ya no buscó un nuevo enfrentamiento, sino que aceptó que Moxley es el mejor y decidió cobijarse bajo su liderato, integrándose a los Death Riders. García comienza así una nueva etapa como pupilo y esbirro de Moxley, y este sábado, en el cierre de temporada de AEW en la vieja ECW Arena, se unirá a él para combatir a dos de los integrantes de Paragon: Roderick Strong y Kyle O’Reilly. ¿Cómo será la nueva versión violenta de García? La acción de AEW Collision se emite desde la 2300 Arena, en Philadelphia, Pennsylvania.

Tendremos también una lucha titular. El astro japonés Kazuchika Okada defenderá el Campeonato Unificado AEW ante el espectacular Michael Oku.

Konosuke Takeshita y Anthony Bowens se enfrentarán en una lucha para definir al contendiente #1 al Campeonato Unificado AEW en All Out.

En una lucha de cinco contra cinco jugándose 500 mil dólares, Harley Cameron, Jamie Hayter, Kris Statlander, Anna Jay y Tay Melo se medirán con Megan Bayne, Penelope Ford y el Triangle Of Madness (Julia Hart, Skye Blue y Thekla).

Además, en una revancha del episodio pasado, FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) enfrentarán a Adam Priest y Tommy Billington.

AEW Collision 13 de septiembre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro