AEW COLLISION 13 de noviembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este sábado 8 de noviembre, AEW Collision se emitirá desdela Utilita Arena en Cardiff, Gales, Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► El pasado sábado en AEW Collision
- CONTINENTAL CLASSIC, LIGA AZUL: Orange Cassidy [3] venció a Roderick Strong [0] (***)
- CONTINENTAL CLASSIC, LIGA AZUL: Mascara Dorada [3] venció a Claudio Castagnoli [6] (***1/2)
- CAMPEONATO TBS: Mercedes Mone (c) retuvo al vencer a a Leila Grey (**1/2)
- CAMPEONATO NACIONAL AEW: Ricochet retuvo al vencer a Ace Austin (***)
- CONTINENTAL CLASSIC, LIGA AZUL: Konosuke Takeshita [6] venció a Jon Moxley [3] (****)
► Cartelera AEW Collision 13 de diciembre 2025
- CONTINENTAL CLASSIC – LIGA AZUL: Claudio Castagnoli (6 pts) vs. Konosuke Takeshita (6 pts).
- CAMPEONATO TNT: Mark Briscoe (c) vs. Daniel García.
- Kris Statlander y Jamie Hayter vs. Sisters of Sin (Julia Hart y Skye Blue).
- Swerve Strickland vs. Josh Alexander.
► ¿Dónde ver AEW Collision: Winter is Coming en vivo?
Fecha: sábado 13 de diciembre de 2025.
Horario: 15:30 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Utilita Arena — Cardiff, Gales.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|15:30
|Fox Sports México
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|16:30 ET
|TNT / HBO Max.
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|15:30 CT
|TNT / HBO Max.
|Estados Unidos — Denver (MT)
|14:30 MT
|TNT / HBO Max.
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|13:30 PT
|TNT / HBO Max.
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|16:30 ET
|TNT / HBO Max.
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|15:30
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|16:30
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Puerto Rico, República Dominicana
|17:30
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Colombia, Perú, Ecuador
|16:30
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|17:30
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|18:30
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|18:30
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Reino Unido — Londres
|21:30 (hora local)
|Emisión retrasada en ITV4. Verificar guía ITV para programación.
|Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania
|22:30 (hora local)
|DAZN / distribuidores locales / AEW Plus según territorio
|Japón (Tokio)
|07:30 (domingo)
|AEW Plus / distribuidores locales — confirmar disponibilidad.
|Australia — Sídney / Nueva Zelanda — Auckland
|09:30 / 11:30 (domingo)
|AEW Plus / distribuidores locales (verificar proveedor regional).
|Resto de África y Oriente Medio
|Varía según huso
|AEW Plus / distribuidores regionales — confirmar con proveedor local.