AEW COLLISION 13 de noviembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Donde ver AEW Collision 13 de diciembre 2025 | Claudio Castagnoli vs. Konosuke Takeshita

Este sábado 8 de noviembre, AEW Collision se emitirá desdela Utilita Arena en Cardiff, Gales, Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado sábado en AEW Collision

  • CONTINENTAL CLASSIC, LIGA AZUL: Orange Cassidy [3] venció a Roderick Strong [0] (***)
  • CONTINENTAL CLASSIC, LIGA AZUL: Mascara Dorada [3] venció a Claudio Castagnoli [6] (***1/2)
  • CAMPEONATO TBS: Mercedes Mone (c) retuvo al vencer a a Leila Grey (**1/2)
  • CAMPEONATO NACIONAL AEW: Ricochet retuvo al vencer a Ace Austin (***)
  • CONTINENTAL CLASSIC, LIGA AZUL: Konosuke Takeshita [6] venció a Jon Moxley [3] (****)

► Cartelera AEW Collision 13 de diciembre 2025

Cobertura y resultados AEW Collision 13 de diciembre 2025 | Claudio Castagnoli vs. Konosuke Takeshita
AEW Collision 13 de diciembre 2025.
  • CONTINENTAL CLASSIC – LIGA AZUL: Claudio Castagnoli (6 pts) vs. Konosuke Takeshita (6 pts).
  • CAMPEONATO TNT: Mark Briscoe (c) vs. Daniel García.
  • Kris Statlander y Jamie Hayter vs. Sisters of Sin (Julia Hart y Skye Blue).
  • Swerve Strickland vs. Josh Alexander.

► ¿Dónde ver AEW Collision: Winter is Coming en vivo?

Fecha: sábado 13 de diciembre de 2025.
Horario: 15:30 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Utilita Arena — Cardiff, Gales.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 15:30 Fox Sports México
Estados Unidos — Nueva York (ET) 16:30 ET TNT / HBO Max.
Estados Unidos — Chicago (CT) 15:30 CT TNT / HBO Max.
Estados Unidos — Denver (MT) 14:30 MT TNT / HBO Max.
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 13:30 PT TNT / HBO Max.
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 16:30 ET TNT / HBO Max.
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 15:30 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Panamá 16:30 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Puerto Rico, República Dominicana 17:30 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Colombia, Perú, Ecuador 16:30 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 17:30 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Chile (Santiago) 18:30 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 18:30 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Reino Unido — Londres 21:30 (hora local) Emisión retrasada en ITV4. Verificar guía ITV para programación.
Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania 22:30 (hora local) DAZN / distribuidores locales / AEW Plus según territorio
Japón (Tokio) 07:30 (domingo) AEW Plus / distribuidores locales — confirmar disponibilidad.
Australia — Sídney / Nueva Zelanda — Auckland 09:30 / 11:30 (domingo) AEW Plus / distribuidores locales (verificar proveedor regional).
Resto de África y Oriente Medio Varía según huso AEW Plus / distribuidores regionales — confirmar con proveedor local.
LA LUCHA SIGUE...
