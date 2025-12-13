AEW COLLISION 13 DE DICIEMBR3 2025 .— Claudio Castagnoli y Konosuke Takeshita tienen en común no sólo que ambos son Campeones Mundiales de Peso Completo en dos de las principales empresas del mundo, sino también que son los líderes de la Liga Azul en el torneo Continental Classic. Llevan seis puntos cada uno, y este duelo entre ellos podría ser crucial para tomar una ventaja decisiva en esta exigente justa. Las islas británicas serán el escenario para este histórico duelo entre los máximos monarcas CMLL e IWGP sobre el ring de AEW. La acción de AEW Collision se emite desde la Utilita Arena Cardiff, en Cardiff, Gales, Reino Unido.

El Campeón TNT, Mark Briscoe, expondrá el título ante uno de los miembros más astutos de la Don Callis Family: Daniel García.

En acción de parejas, la Campeona Mundial AEW, Kris Statlander, tendrá como compañera a Jamie Hayter para enfrentar a las Sisters of Sin (Julia Hart y Skye Blue).

Además, en un duelo de poder a poder, Swerve Strickland se medirá con Josh Alexander, en un combate que forma parte de la guerra que Strickland y ‘Hangman’ Adam Page libran contra la Don Callis Family.

AEW Collision 13 de diciembre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 3:30 pm, hora del centro