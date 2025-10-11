AEW COLLISION 11 DE OCTUBRE 2025 .— AEW regresa a su casa, Jacksonville, Florida, con AEW Collision: Homecoming. El cartel está encabezado por una lucha de tríos mixtos que ha captado la atención de los aficionados. La poderosa Megan Bayne formará alianza con FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) para enfrentar a la no menos peligrosa Willow Nightingale, que se acompañará por JetSpeed (Kevin Knight y Mike Bailey). La lucha fue programada tras el combate entre Dax Harwood y Kevin Knight de la semana pasada, lográndose esta interesante combinación. La acción de AEW Collision se emite desde el Daily’s Place, en Jacksonville, Florida.

El cartel de AEW Collision 11 de octubre 2025 es:

AEW Collision 11 de octubre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro