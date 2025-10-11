AEW COLLISION 11 DE OCTUBRE 2025 .— AEW regresa a su casa, Jacksonville, Florida, con AEW Collision: Homecoming. El cartel está encabezado por una lucha de tríos mixtos que ha captado la atención de los aficionados. La poderosa Megan Bayne formará alianza con FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) para enfrentar a la no menos peligrosa Willow Nightingale, que se acompañará por JetSpeed (Kevin Knight y Mike Bailey). La lucha fue programada tras el combate entre Dax Harwood y Kevin Knight de la semana pasada, lográndose esta interesante combinación. La acción de AEW Collision se emite desde el Daily’s Place, en Jacksonville, Florida.
- AEW COLLISION 27 de septiembre 2025 | Kyle Fletcher vs. Komander.
- AEW DYNAMITE 1 de octubre 2025 | Young Bucks y Josh Alexander vs. Kenny Omega y Brodido.
- AEW COLLISION 4 de octubre 2025 | Eddie Kingston vs. Dralístico.
- AEW DYNAMITE 7 de octubre 2025 | Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita vs. Brodido.
El cartel de AEW Collision 11 de octubre 2025 es:
- Megan Bayne y FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) vs. Willow Nightingale y JetSpeed (Kevin Knight y Mike Bailey).
- Kris Statlander, Toni Storm y Harley Cameron vs. Triangle Of Madness (Julia Hart, Skye Blue y Thekla).
- Kota Ibushi vs. Josh Alexander.
- Anthony Bowens y Max Caster vs. Big Bill y Bryan Keith.
- TayJay (Anna Jay y Tay Melo) vs. Carolina Cruz y Dream Girl Ellie.
- Eddie Kingston vs. The Beast Mortos.
- La Faccion Ingobernable (Dralistico, Rush y Sammy Guevara) vs. MxM TV (Johnny TV, Mansoor y Mason Madden).
AEW Collision 11 de octubre 2025
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro