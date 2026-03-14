Este miércoles 11 de marzo, AEW Collision se emitirá grabado desde el San José Civic Center, en San José, California. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► El pasado miércoles en AEW Collision
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Dax Harwood y Cash Wheeler (c) retuvieron ante Desmond Xavier y Zachary Wentz (*** 1/2)
- Daniel García venció a Tommaso Ciampa (*)
- Swerve Strickland venció a Gravity (*** 1/2)
- LUCHA POR EQUIPOS POR 200 MIL DÓLARES: Isiah Kassidy y Marq Quen vencieron a Rush y Dralístico, Turbo Floyd y Truth Magnum y Blake Christian y Lee Johnson (****)
- Megan Bayne y Lena Kross vencieron a Toni Storm y Mina Shirakawa (*** 1/2)
- David Finlay, Clark Connors y Gabe Kidd vencieron a tres talentos locales (***)
- Konosuke Takeshita venció a Claudio Castagnoli (**** 1/2)
► Cartelera AEW Collision 11 de marzo 2026
- Andrade el Ídolo vs. Máscara Dorada.
- Kevin Knight vs. El Clon.
- Komander vs. Mark Davis.
- The Demand (Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona) vs. Bang Bang Gang (Ace Austin, Austin Gunn y Juice Robinson).
- Lena Kross vs. Mina Shirakawa.
- Triangle of Madness (Thekla, Julia Hart y Skye Blue) vs. Karisma, Tatevik y Viva Van.
► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?
Fecha: miércoles 11 de marzo de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: San José Civic San José, California.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Fox Sports México
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TNT / HBO Max
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TNT / HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TNT / HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TNT / HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN / AEW Plus
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|ViX / AEW Plus
|Panamá
|19:00
|ViX / AEW Plus
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|ViX / AEW Plus
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|ViX / AEW Plus
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|ViX / AEW Plus
|Chile (Santiago)
|21:00
|ViX / AEW Plus
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|ViX / AEW Plus
|Reino Unido — Londres
|00:00 (día siguiente)
|AEW Plus
|España, Francia, Alemania, Italia
|01:00 (día siguiente)
|DAZN / AEW Plus
|Japón
|09:00 (día siguiente)
|AEW Plus
|Australia — Sídney
|11:00 (día siguiente)
|AEW Plus
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
|AEW Plus
|África y Medio Oriente
|Varía según zona
|AEW Plus / distribuidores locales
Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local.