AEW COLLISION 11 de marzo de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Donde ver AEW Collision 11 de marzo 2026 | Máscara Dorada vs. Andrade

Este miércoles 11 de marzo, AEW Collision se emitirá grabado desde el San José Civic Center, en San José, California. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado miércoles en AEW Collision

  1. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Dax Harwood y Cash Wheeler (c) retuvieron ante Desmond Xavier y Zachary Wentz (*** 1/2)
  2. Daniel García venció a Tommaso Ciampa (*)
  3. Swerve Strickland venció a Gravity (*** 1/2)
  4. LUCHA POR EQUIPOS POR 200 MIL DÓLARES: Isiah Kassidy y Marq Quen vencieron a Rush y Dralístico, Turbo Floyd y Truth Magnum y Blake Christian y Lee Johnson (****)
  5. Megan Bayne y Lena Kross vencieron a Toni Storm y Mina Shirakawa (*** 1/2)
  6. David Finlay, Clark Connors y Gabe Kidd vencieron a tres talentos locales (***)
  7. Konosuke Takeshita venció a Claudio Castagnoli (**** 1/2)

► Cartelera AEW Collision 11 de marzo 2026

Cobertura y resultados AEW Collision 11 de marzo 2026 | Máscara Dorada vs. Andrade
AEW Collision 11 de marzo 2026.
  • Andrade el Ídolo vs. Máscara Dorada.
  • Kevin Knight vs. El Clon.
  • Komander vs. Mark Davis.
  • The Demand (Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona) vs. Bang Bang Gang (Ace Austin, Austin Gunn y Juice Robinson).
  • Lena Kross vs. Mina Shirakawa.
  • Triangle of Madness (Thekla, Julia Hart y Skye Blue) vs. Karisma, Tatevik y Viva Van.

► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?

Fecha: miércoles 11 de marzo de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: San José Civic San José, California.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TNT / HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 ViX / AEW Plus
Panamá 19:00 ViX / AEW Plus
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX / AEW Plus
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX / AEW Plus
Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 ViX / AEW Plus
Chile (Santiago) 21:00 ViX / AEW Plus
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 ViX / AEW Plus
Reino Unido — Londres 00:00 (día siguiente) AEW Plus
España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (día siguiente) DAZN / AEW Plus
Japón 09:00 (día siguiente) AEW Plus
Australia — Sídney 11:00 (día siguiente) AEW Plus
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) AEW Plus
África y Medio Oriente Varía según zona AEW Plus / distribuidores locales

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local.

 

LA LUCHA SIGUE...
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- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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