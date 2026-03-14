Este miércoles 11 de marzo, AEW Collision se emitirá grabado desde el San José Civic Center, en San José, California. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado miércoles en AEW Collision

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Dax Harwood y Cash Wheeler (c) retuvieron ante Desmond Xavier y Zachary Wentz (*** 1/2) Daniel García venció a Tommaso Ciampa (*) Swerve Strickland venció a Gravity (*** 1/2) LUCHA POR EQUIPOS POR 200 MIL DÓLARES: Isiah Kassidy y Marq Quen vencieron a Rush y Dralístico, Turbo Floyd y Truth Magnum y Blake Christian y Lee Johnson (****) Megan Bayne y Lena Kross vencieron a Toni Storm y Mina Shirakawa (*** 1/2) David Finlay, Clark Connors y Gabe Kidd vencieron a tres talentos locales (***) Konosuke Takeshita venció a Claudio Castagnoli (**** 1/2)

► Cartelera AEW Collision 11 de marzo 2026

Andrade el Ídolo vs. Máscara Dorada.

Kevin Knight vs. El Clon.

Komander vs. Mark Davis.

The Demand (Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona) vs. Bang Bang Gang (Ace Austin, Austin Gunn y Juice Robinson).

Lena Kross vs. Mina Shirakawa.

Triangle of Madness (Thekla, Julia Hart y Skye Blue) vs. Karisma, Tatevik y Viva Van.

► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?

Fecha: miércoles 11 de marzo de 2026.

Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: San José Civic San José, California.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TNT / HBO Max Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TNT / HBO Max Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TNT / HBO Max Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TNT / HBO Max Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 ViX / AEW Plus Panamá 19:00 ViX / AEW Plus Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX / AEW Plus Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX / AEW Plus Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 ViX / AEW Plus Chile (Santiago) 21:00 ViX / AEW Plus Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 ViX / AEW Plus Reino Unido — Londres 00:00 (día siguiente) AEW Plus España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (día siguiente) DAZN / AEW Plus Japón 09:00 (día siguiente) AEW Plus Australia — Sídney 11:00 (día siguiente) AEW Plus Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) AEW Plus África y Medio Oriente Varía según zona AEW Plus / distribuidores locales

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local.