Este sábado 10 de enero, AEW Collision se emitirá desde el Esports Stadium Arlington, en Arlington, Texas. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

►La semana pasada en AEW Collision

El Clon venció a Angélico (** 1/2) Toni Storm y Mina Shirakawa vencieron a Maya World e Hyan (** 1/2) Marina Shafir y Megan Bayne venció a Rache Chanel y Londy Dior (**) LUCHA RETADOR NÚMERO UNO CAMPEONATO TNT: Hechicero venció a Komander (***) Kevin Knight y Mike Bailey vencieron a Big Bill y Bryan Keith (** 1/2) Shelton Benjamin venció a Dante Martin (**) Darby Allin venció a Wheeler Yuta (*** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Collision 10 de enero 2026

CAMPEONATO TNT: Mark Briscoe (c) vs. Hechicero.

Mark Briscoe (c) vs. Hechicero. Komander vs. El Clon.

Kris Statlander, Harley Cameron y Willow Nightingale vs. Hyan, Maya World y Vertvixen.

► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?

Fecha: sábado 10 de enero de 2026

Horario anunciado en EE. UU.: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT

Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)

Sede: Esports Stadium Arlington, Arlington, Texas

Región / Ciudad Hora local Plataforma México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Fox Sports México Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TNT / Max Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TNT / Max Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TNT / Max Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TNT / Max Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus (TrillerTV) Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 AEW Plus (TrillerTV) Panamá 20:00 AEW Plus (TrillerTV) Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 21:00 AEW Plus (TrillerTV) Colombia, Perú, Ecuador 20:00 AEW Plus (TrillerTV) Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 AEW Plus (TrillerTV) Chile — Santiago 22:00 AEW Plus (TrillerTV) Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 AEW Plus (TrillerTV) Reino Unido — Londres 01:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV) / ITV (emisión diferida) Europa continental — España, Francia, Alemania, Italia 02:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV) / DAZN (según país) Japón — Tokio 10:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV) Australia — Sídney 12:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV) Nueva Zelanda — Auckland 14:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV)