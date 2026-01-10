AEW Collision 10 de enero 2026 | Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Donde ver AEW Collision 10 de enero 2026 | Mark Briscoe vs. Hechicero

Este sábado 10 de enero, AEW Collision se emitirá desde el Esports Stadium Arlington, en Arlington, Texas. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

►La semana pasada en AEW Collision

  1. El Clon venció a Angélico (** 1/2)
  2. Toni Storm y Mina Shirakawa vencieron a Maya World e Hyan (** 1/2)
  3. Marina Shafir y Megan Bayne venció a Rache Chanel y Londy Dior (**)
  4. LUCHA RETADOR NÚMERO UNO CAMPEONATO TNT: Hechicero venció a Komander (***)
  5. Kevin Knight y Mike Bailey vencieron a Big Bill y Bryan Keith (** 1/2)
  6. Shelton Benjamin venció a Dante Martin (**)
  7. Darby Allin venció a Wheeler Yuta (*** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Collision 10 de enero 2026

Cobertura y resultados AEW Collision 10 de enero 2026 | Mark Briscoe vs. Hechicero
AEW Collision 10 de enero 2026.
  • CAMPEONATO TNT: Mark Briscoe (c) vs. Hechicero.
  • Komander vs. El Clon.
  • Kris Statlander, Harley Cameron y Willow Nightingale vs. Hyan, Maya World y Vertvixen.

► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?

Fecha: sábado 10 de enero de 2026
Horario anunciado en EE. UU.: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT
Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Esports Stadium Arlington, Arlington, Texas

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Fox Sports México
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TNT / Max
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TNT / Max
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TNT / Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TNT / Max
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus (TrillerTV)
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 AEW Plus (TrillerTV)
Panamá 20:00 AEW Plus (TrillerTV)
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 21:00 AEW Plus (TrillerTV)
Colombia, Perú, Ecuador 20:00 AEW Plus (TrillerTV)
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 AEW Plus (TrillerTV)
Chile — Santiago 22:00 AEW Plus (TrillerTV)
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 AEW Plus (TrillerTV)
Reino Unido — Londres 01:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV) / ITV (emisión diferida)
Europa continental — España, Francia, Alemania, Italia 02:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV) / DAZN (según país)
Japón — Tokio 10:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV)
Australia — Sídney 12:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV)
Nueva Zelanda — Auckland 14:00 (domingo) AEW Plus (TrillerTV)

 

LA LUCHA SIGUE...
