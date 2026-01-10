Este sábado 10 de enero, AEW Collision se emitirá desde el Esports Stadium Arlington, en Arlington, Texas. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
►La semana pasada en AEW Collision
- El Clon venció a Angélico (** 1/2)
- Toni Storm y Mina Shirakawa vencieron a Maya World e Hyan (** 1/2)
- Marina Shafir y Megan Bayne venció a Rache Chanel y Londy Dior (**)
- LUCHA RETADOR NÚMERO UNO CAMPEONATO TNT: Hechicero venció a Komander (***)
- Kevin Knight y Mike Bailey vencieron a Big Bill y Bryan Keith (** 1/2)
- Shelton Benjamin venció a Dante Martin (**)
- Darby Allin venció a Wheeler Yuta (*** 1/2)
► Momentos clave
- El Clon hizo su debut enfrentando a Angélico. El nuevo rudo dominó desde el inicio hasta asegurar la victoria con un Portal Bomb.
- Toni Storm y Mina Shirakawa superaron la resistencia y la energía de Hyan y Maya World hasta cerrar con un “Storm Zero”.
- Marina Shafir y Megan Bayne impusieron su tamaño y fuerza sobre Rache Chanel y Londy Dior, resolviendo rápidamente el encuentro con un contundente final.
- Hechicero consiguió la victoria sobre Komander tras una lucha intensa, beneficiándose de la interferencia de El Clon. El triunfo le aseguró una lucha por el Campeonato TNT.
- JetSpeed empleó velocidad y precisión para contrarrestar la fuerza bruta de Big Bill y Bryan Keith, culminando con un salto aéreo decisivo para la victoria.
- Shelton Benjamin superó a Dante Martin, frustrando todos los intentos de movidas aéreas, hasta ganar con una superkick.
- En medio de interferencias y caos en ringside, Darby Allin resistió el castigo de Wheeler Yuta y aplicó su Scorpion Deathlock para forzar la rendición.
► Cartelera AEW Collision 10 de enero 2026
- CAMPEONATO TNT: Mark Briscoe (c) vs. Hechicero.
- Komander vs. El Clon.
- Kris Statlander, Harley Cameron y Willow Nightingale vs. Hyan, Maya World y Vertvixen.
► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?
Fecha: sábado 10 de enero de 2026
Horario anunciado en EE. UU.: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT
Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Esports Stadium Arlington, Arlington, Texas
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Fox Sports México
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TNT / Max
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TNT / Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TNT / Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TNT / Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN / AEW Plus (TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|20:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Chile — Santiago
|22:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|AEW Plus (TrillerTV)
|Reino Unido — Londres
|01:00 (domingo)
|AEW Plus (TrillerTV) / ITV (emisión diferida)
|Europa continental — España, Francia, Alemania, Italia
|02:00 (domingo)
|AEW Plus (TrillerTV) / DAZN (según país)
|Japón — Tokio
|10:00 (domingo)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Australia — Sídney
|12:00 (domingo)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Nueva Zelanda — Auckland
|14:00 (domingo)
|AEW Plus (TrillerTV)