AEW COLLISION 1 DE NOVIEMBRE 2025 .— En el episodio especial Fright Night Collision, AEW presenta un duelo estelar entre mexicanos. Bandido defenderá el Campeonato Mundial ROH ante Máscara Dorada en la que será una revancha del duelo que tuvieron en la Arena México el pasado mes de junio. Será un choque muy adecuado como preámbulo a la celebración del Día de Muertos. La acción de AEW Collision se emite desde la Bert Ogden Arena en Edinburg, Texas.

El cartel de AEW Fright Night Collision es:

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

