AEW COLLISION 1 DE NOVIEMBRE 2025 .— En el episodio especial Fright Night Collision, AEW presenta un duelo estelar entre mexicanos. Bandido defenderá el Campeonato Mundial ROH ante Máscara Dorada en la que será una revancha del duelo que tuvieron en la Arena México el pasado mes de junio. Será un choque muy adecuado como preámbulo a la celebración del Día de Muertos. La acción de AEW Collision se emite desde la Bert Ogden Arena en Edinburg, Texas.
- AEW WRESTLEDREAM 2025 | Hangman Page vs. Samoa Joe.
- AEW DYNAMITE 22 de octubre 2025 | Kazuchika Okada vs. Bandido.
- AEW COLLISION 25 de octubre 2025 | FTR y Young Bucks vs. Jurassic Express y JetSpeed.
- AEW DYNAMITE 29 de octubre 2025 | Samoa Joe vs. Bobby Lashley vs. Hook vs. Ricochet.
El cartel de AEW Fright Night Collision es:
- CAMPEONATO MUNDIAL ROH: Bandido (c) vs Mascara Dorada
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL CMLL: Mercedes Moné (c) vs. Olympia.
- Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita vs. Anthony Bowens y Max Caster.
- La Faccion Ingobernable (Dralistico, Sammy Guevara y The Beast Mortos) vs. Komander, Mark Briscoe y Roderick Strong.
- MxM TV (Johnny TV, Mansoor y Mason Madden) vs. Bang Bang Gang (Juice Robinson, Austin Gunn y Ace Austin).
AEW Collision 1 de noviembre 2025
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro