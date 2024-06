AEW COLLISION 1 de junio 2024 | Resultados en vivo | Will Ospreay vs. Kyle O’Reilly Lio Rush vs. Roderick Strong

Inicia Strong a machetazo en el pecho y luego cuando reposa Rush en el esquinero, lo pisotea. Luego decide ablandarlo con un sonoro machetazo al pecho... Por si fuera poco lo remata con un Snap Suplex. Minutos después volvemos a escuchar el pecho de Rush siendo aplastado por un machetazo. No parpadeen porque en menos de lo que leen esto, Rush logra volar dos veces sobre Strong con Tope Suicida, no una si no dos veces. Más tarde quiere ablandar a Strong con Dormilina, pero éste escapa, pero Rush se niega a dejarlo salirse con la suya y decide intentar una dormilona a ras de lona, otra vez Strong escapa... ¡Rush quiere volar pero Strong lo atrapa y Backbreaker! Strong carga a Rush pero éste lo revierte a Frankensteiner en pleno vuelo, luego, lo remata con un Springboard Cutter, inicia la cuenta y no llega a 3. Más tarde quiere rematar a Strong con Frog Splash pero se come unas rodillas, Strong lo remata y lo deja listo para la cuenta de 3.