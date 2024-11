AEW buscará recintos más pequeños para sus shows

Cuando AEW celebra sus eventos de pago por visión, toda crítica que pueda hacerse al producto parece quedar en pausa durante unas horas, pues los Élite no tienen parangón hoy día en la escena estadounidense a la hora de ofrecer grandes shows.

Sin embargo, con nueva entrega de Full Gear el próximo sábado, una vez más se harán visible los problemas de la empresa para llenar arenas.

Aunque no creo luzca similar a la situación de WCW en los 2000, es menester compartir un dato: Full Gear 2024 congregará a unas 8000 personas en el Prudential Center de Newark (New Jersey, EEUU), mientras Full Gear 2023 reunió a casi 13 mil en el KIA Forum de Inglewood (California, EEUU).

Y la de este fin de semana no será la peor asistencia en el historial de AEW. Tal «honor» corresponde» a Dynasty, el pasado abril, con poco más de 6500 personas desde la Chaifetz Arena de St. Louis (Missouri, EEUU). Todo, cuando la buena taquilla de Revolution 2024 el anterior mes sugería un cambio de rumbo (positivo).

